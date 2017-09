Los “Antonio Leocadio” de estos tiempos

Antonio Ricóveri

Desde Puerto La Cruz.- Nadie puede negar que nuestra Venezuela está preñada de episodios históricos que, con la sola diferencia de sus personajes, el resto del entramado pareciera repetirse con cierta fidelidad sobre todo en lo que atañe al poder, es decir, al tenerlo o no tenerlo, que es lo que en definitiva termina por socavar la cordura de unos cuantos.

A ese respecto, recuerdo el diálogo que Francisco Herrera Luque colocara de manera figurada en boca de Antonio Leocadio Guzmán en su novela “Los cuatro reyes de la baraja”.

En algún momento de la trama en que el editor del diario El Venezolano diserta sobre los alcances del poder con su hijo Antonio Guzmán Blanco, suelta la siguiente “perla”:

“En Venezuela, vivir sin poder es no vivir. Y cuando no se tiene plata, tan solo queda un camino: Encaramarse en el carro del poderoso y coger aunque sea fallo. Quien conoce el deleite del mando, es como el tigre que come carne humana, que nunca la olvida… Porque luego que uno ha sido ministro o algo por el estilo, queda marcado para el resto de su vida. Tan solo el poder y nada más que el poder será su afán, y si para lograrlo y mantenerlo hay que comer mierda, se come aunque sea ´de a buchitos[… ”

Y traigo esto a colación, por la infinita acción desangradora y voraz de la pestilente casta madurista, que luego de 18 años de nefasta gestión, se niegan a abandonar el poder al costo que sea, en la procura (por supuesto) de estar fuera del alcance de la ley, (porque una fría celda de 2 x 3 los alejaría del ardoroso placer de la adulación, de las prebendas, de los gustos caros, de las lisonjas gratuitas).

Tristemente estas posturas de negación son actitudes antinaturales que parecen escapadas del realismo mágico de Gabriel García Márquez. ¿Cómo defender lo indefendible? ¿Acaso la corrupción y las mafias existentes son producto de algún alucinógeno yankee? ¿Es que la malversación de recursos públicos y la inoperancia son un espejismo? ¿Son la represión, los torturados y fallecidos, producto de la mente narcotizada de algún periodista?

¿Hasta cuándo seguir amparando al narcotráfico que hace vida en el país? ¿Cómo seguir negando que lo acontecido el 30 de julio fue una estafa electoral, una mentira para eternizarse en el poder, aunque esto signifique llevar al país por el desfiladero?

“El poder corrompe” decía Lord Apton, y nunca antes había sido tan cierta dicha aseveración. Y en nuestro caso corrompe hasta el alma… Hasta los huesos… Al punto de ver que ya los hechos delictivos, las mafias en todas las instancias y las corruptelas de disímil tipo, son vistas como algo normal.

Lo peor de todo es que ante cualquier denuncia, los entes oficiales se plegan a una línea de negación inescrutable. Piensan que el negar lo malo es una razón de ser. Consideran que negar los vicios del poder los convierte en mejores revolucionarios.

Alguien dirá de seguro: “Todo sea en aras del poder, porque el poder es bueno… muy bueno”.

Finalmente, lo impostergable es superar esta “letrina madurista” con mejores oficios ciudadanos, porque a fin de cuentas, la historia jamás los absolverá, y sí por el contrario recordará que estuvieron dispuestos a masacrarnos y a matarnos de hambre por el vil ejercicio del poder.

Allá ellos, si en su abominación existencial optaron por comer caca, aunque fuera “de a buchitos”. Afortunadamente, Antonio Leocadio quedó allá muy lejos… Muy superado por la dignidad nacional.

Así de simple.