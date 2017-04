Los montan y punto

05:20 AM Tampoco se sabe, por fin, cuántos fueron los votos reales de HCR y los de NM en el 2013. Pero, para mí hay un secreto que me persigue, que ni Sherlock podría descifrar

Henry M. Cabello

Desde Puerto La Cruz.- Hay misterios que nunca serán resueltos. Nadie recuerda ya al hijo de Lindbergh.. Ni la suerte de Antonini, el de la maleta.

Tampoco se sabe, por fin, cuántos fueron los votos reales de HCR y los de NM en el 2013. Pero, para mí hay un secreto que me persigue, que ni Sherlock podría descifrar.

Usted llega al aeropuerto con su maleta reglamentaria y la amable chica en el mostrador le indica que monte su equipaje en una balanza. Inmediatamente le comunica que usted tiene 10 Kgs. de exceso.

Usted replica que ya lo sabe, pero le jura que se pondrá a dieta obligatoria tan pronto regrese a casa. Ella le aclara que no es usted, sino su maleta. ¡Ah! Claro, es la harina PAN colombiana, el azúcar y el café que su mujer (tía, hermana, suegra o nuera) le encargó. Y suspira pensando cuando sólo le pedían “cualquier cosa” y usted compraba unos llaveritos de los más baratos que consiguiera por allí.

Entiende que hay un límite de peso. Su amigo piloto le explicó que ellos deben saber cuánto peso lleva el avión para poder despegar: combustible, el peso propio del aparato, cantidad de pasajeros y equipaje.

Con esa información el piloto calcula dirección y velocidad de los vientos y estima cuánto debe presionar el acelerador para despegar, y, si tienen suerte, para aterrizar en su destino.

Si no entiende, al menos tiene fe en que los dueños de las líneas aéreas están muy interesados en que el bicho no se caiga porque las compañías de seguros nunca les reintegrarán el valor completo del avión, ya que determinarán que el accidente se debió a negligencia de la empresa y se negarán a pagar un céntimo.

Además, los familiares de las víctimas, apoyados por una legión de abogados, buscarán exprimirles hasta el último centavo que puedan tener en sus cuentas bancarias. Menos los reales que tienen en las cuentas secretas de las Islas Caimán o Panamá.

Hasta allí llega uno a confiar en que el asunto del peso es realmente importante y entonces se mete uno la mano en el bolsillo para pagar lo exigido. Pero entonces mira a su alrededor y ve que en la fila hay al menos, diez tipos que deben pesar unos 140 Kgs. cada uno, por la medida chiquita. Y la pregunta obvia es: ¿Si yo peso apenas 65 Kgs. y junto con mi maleta no llegamos ni a 100 Kgs., mientras que el robusto personaje detrás de mí, junto a su maleta supera los 160 Kgs., por qué a él no le cobran exceso y a mí sí? No parece justo. ¿Verdad?

Pero sus protestas no le valen de nada. O paga, o no se monta y punto. Allí surgen la resignación y las ganas de llegar a casa. Una vez superado el trago amargo, se instala en el puesto que le asignaron (qué suele ser el que está en el medio de una fila de tres asientos y en la que los extremos están ocupados por dos de aquellos robustos personajes que usted usó como ejemplo de la injusticia masiva y que, comprensiblemente, no sienten por usted ni la mínima simpatía) y comienza a pensar en las elecciones legislativas.

¿Por qué se necesitan 221 mil habitantes en Anzoátegui para elegir un diputado, mientras que en Amazonas sólo hacen falta 59 mil? ¿Es qué los habitantes de allá pesan más que los de aquí? En eso estaba cuando mi fornido compañero de fila me miró fijamente y me dijo: “El exceso se cobra para pagarles a los cargadores de maletas, porque su sindicato fijó un peso máximo por valija. Si es más, la compañía les tiene que pagar extra...” Entonces entendí.

Los electores venezolanos son como los pasajeros de los aviones: no los pesan sino que los montan y punto.