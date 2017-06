Los que ya no están

Henry M. Cabello

Puerto La Cruz.- El amigo abogado y politólogo Max Guerra le comentaba a Norexa Ronpapas, de Unión Radio, que los jóvenes venezolanos llevan en su ADN un gen libertador, luchador y rebelde. Y aunque no hubieran conocido la libertad, como sucedió con aquellos muchachos de 1810 y siguientes, eran capaces de luchar por ella. Le agregaría que si bien no conocían eso de ser libres, sí que conocían la esclavitud y la dictadura. Y eso se reconoce aunque no pueda definirlo o compararlo.

Uno recuerda a Renny Ottolina con una frase: “Clase aparte” con la que publicitaba una marca de cigarrillos. Tiempo después, Marco Antonio (Musiú) Lacavalerie acuñaría otra frase famosa: “Distancia y categoría“, para promocionar una marca de trajes para caballeros.

Ambos fueron criticados por los resentidos sociales de siempre, que creyeron ver expresiones denigrantes en aquellas frases. Esos que siempre buscan en otros los responsables de sus carencias y fracasos. Lo cierto es que ambos locutores dieron en el clavo con sus frases, porque sus productos lograron récords de ventas gracias a ellas. Ellos interpretaron, correctamente, que la gran mayoría de las personas, independientemente de su posición social y económica, aspiran a mejorar su condición.

Una de las formas de lograrlo es imitando la conducta de quienes ya han triunfado. Ambos locutores conocían a fondo la idiosincrasia del venezolano, y usaron ese conocimiento para promocionar, con gran éxito, las marcas que publicitaban. Es que el ascenso social está enquistado en el ADN. Todos queremos subir por esa escalera.

Hay otra frase, un tanto despectiva y burlona: “Indio, después que prueba agua fría, lo que quiere es nevera...”. Y así hay cientos de expresiones en español (y supongo que en otros idiomas) que ilustran la aspiración de ascenso social y económico de los pueblos.

Los gobiernos hacen bien cuando basan sus acciones en la satisfacción de esa aspiración perenne de sus pueblos. Y casi todos lo intentan. La diferencia está en cómo se busca propiciar ese ascenso. Pero otros, como el actual, aniquilan esa aspiración y tratan de convertir en esclavos pedigüeños a sus pueblos. Se equivocan. Todo el mundo busca progresar. Estar mejor de lo que están.

Todo el mundo aspira a vivir mejor, en paz y con tranquilidad. De modo que cuando un des-gobierno como este, por medios tortuosos intenta pervertir y degradar las aspiraciones individuales mediante la corrupción y la preventa de privilegios y prebendas, forzosamente tiene que terminar mal. Eso es buena parte de lo que nos sucede. Estos imbediotas han desnaturalizado la esencia del ser humano.

Al ponerle diques a la natural inclinación de los venezolanos por el progreso y el bienestar, sólo lograron el rechazo casi unánime de todos. Pero en aquellos que buscaron aprovecharse de tales desatinos, lograron sacar lo peor del salvajismo primitivo de su ignorancia.

Son esos semi-humanos que se disfrazan de robocop, se arman hasta los dientes y proceden a destruir cuanto encuentran a su paso, a reprimir, destruir, torturar y disparar con evidente saña. Dan rienda suelta a sus peores instintos y son capaces de asesinar niños, ancianos, mujeres y hasta mascotas.

Pero como siempre sucede en la vida de los pueblos, el bien termina por imponerse y triunfa sobre el mal. Porque ya no es cuestión de ideologías o formalismos legales. Hoy, amigo lector, se trata de una lucha por sobrevivir.

Esos jóvenes que se enfrentan rudimentariamente contra las armas cobardes de unos viles uniformados, son la mejor expresión de nuestro pueblo. Basta de hablar, es hora de actuar. Se los debemos a esos muchachos. Tanto a los que están, como a los que ya no están.