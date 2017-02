05:00 AM No es normal que hayamos permitido que empobrezcan a Venezuela y hayan arruinado nuestra principal empresa como lo es la estatal petrolera Pdvsa

Pancho Aguilarte

Desde Barcelona.- Esta entrega semanal va dirigida a todos aquellos que sienten que poco a poco nos alejamos de lo que pudiera denominarse una vida normal.

Es tan impactante lo que ocurre, que estamos seguros que desde la aparición misma de la civilización en este país, aun mucho antes de la llegada de los conquistadores y colonizadores nunca se había visto y vivido una situación como la que nos ha tocado enfrentar y soportar en estos últimos 18 años.



Día tras día asistimos estupefactos a esta divina comedia que tiene miles y miles de protagonistas y ningún Dante.

No es normal que tengamos que aguantar la ausencia de comida, de medicinas. No es normal que tengamos que periodicamente, y cada vez con mayor frecuencia, sufrir las consecuencias de no tener luz ni agua.

No es normal que tengamos un régimen grosero, tramposo, corrupto y corruptor.

No es normal que en las oficinas públicas todo trámite tenga un costo, y eso que los funcionarios de las gobernaciones, alcaldías, ministerios e institutos autónomos deben atender a los usuarios con respeto y ser diligentes con las solicitudes que estos formulen.

No es normal que la administración pública esté cundida de funcionarios corruptos.



No es normal que nuestros jóvenes tengan como meta “hacer dinero como sea y con quien sea”. No puede ser normal que todos los días los productos de primera necesidad, los respuestos para vehículos y los de vestidos y calzados aumenten de precio.

No es normal que las universidades y colegios privados semestralmente realicen aumentos considerables de precios. No es normal que el TSJ se haya erigido como un poder supraconstitucional al servicio del régimen.

No es normal que se tenga que pagar grandes sumas de dinero para que te entreguen un documento que por esencia tú mereces y en forma gratuita.

No es normal que hayan arruinado al país y que cada vez con mayor frecuencia desde el poder se promocione un modelo de producción distinto al que la Constitución nos obliga a defender.

No es normal que no se investiguen denuncias como la de los sobrinos presidenciales, los sobornos de la Odebrecht y las detenciones arbitrarias del Gobierno contra estudiantes y dirigentes políticos de oposición.

No es normal que en las panaderías no haya pan, y que en las farmacias no haya medicinas.

No es normal que diariamente se produzcan robos, hurtos y asesinatos ante la mirada indiferente de quienes desde el Gobierno están obligados a garantizar el derecho a la vida y de todos aquellos que reserva nuestra Constitución Nacional para que sean ejercidos de manera autónoma, independiente y sin más limitaciones que las expresadas legalmente en nuestra carta magna.

No es normal que hayamos permitido que empobrezcan a Venezuela y hayan arruinado nuestra principal empresa como lo es la estatal petrolera Pdvsa, y las refinerías que teníamos en distintos países del mundo.