Nuestra juventud preparada, pasaba roncha

Luis Rapozo

Desde caracas.- El lunes 6 de enero en la primera página del diario Últimas Noticias había un cintillo que decía: “Criollos emigrantes pasan roncha pareja en el extranjero”.



Yo me quedé en una pieza, porque ciertamente nuestros compatriotas, que se han ido a otro país no se han conseguido con un comité de bienvenida ni con las oportunidades abiertas para desarrollarse y trabajar holgadamente en sus profesiones. Ya hablaré sobre eso brevemente, más adelante.



Lo cierto también, es que la moneda tiene dos caras. Nuestros dos millones y medio de venezolanos que han tenido el coraje de irse para otras tierras estaban pasando “roncha” en su propio país, pues no conseguían empleo, no se sentían bien remunerados, no tenían opciones a corto, ni mediano plazo; además apreciados lectores, les digo que las parejas de jóvenes profesionales no veían oportunidad de tener su techo y el confort que requiere un matrimonio con deseos de tener buen nivel de vida y no depender de la Misión Vivienda y tener que agradecerle al Gobierno llenando de vaselina una entrevista, en plena cadena nacional.



Naturalmente, se nos van los muchachos buscando ganarse la vida haciendo lo que sea, pero con seguridad para sus vidas y con posibilidades de mandar una remesa para ayudar a sus padres y hasta enviarles medicinas, que aquí no se consiguen.



¿Ustedes saben que los venezolanos que han migrado envían comida, medicamentos y hasta dinero? Pues, sí. Hemos caído a los niveles de pobreza de los países centroamericanos y africanos que reciben remesas de sus parientes para no morirse de hambre. Eso está sucediendo, por si no lo sabían.



En el cintillo que hice referencia de Últimas Noticias donde se habla que los venezolanos están pasando roncha en otros países, se hace referencia a que nuestros muchachos hacen trabajos denigrantes no acordes a sus profesiones y que reciben malos tratos por los autóctonos.



Yo les digo que eso pasa en casi todas partes del mundo y más a una migración como la nuestra que se está yendo a raudales. Por ejemplo los panameños nos pelaron los dientes y hasta nos declaran personas no gratas, invasores, entre otros epítetos. En Panamá nuestra colonia en corto tiempo ocupa el tercer lugar de migrantes con una población de 200 mil habitantes.



En USA, específicamente en la Florida, se puede ver a un venezolano en cualquier parte y muchos en cualquier tipo de empleo; en ese sentido se consiguen abogados surtiendo gasolina; se consiguen ingenieros aparcando vehículos, oncólogos cuidando niños, médicos preparando comida y un sinfín de ejemplos que impresionan.



Ni modo, nos ha tocado comernos las verdes, gracias a nuestra situación de único país petrolero que no tomó las previsiones con sus ingresos y que hizo fiesta con la corrupción más aberrante que se ha podido ver desde México hasta la pampa Argentina, durante estos 18 años de revolución.



Entonces apreciados amigos de Últimas Noticias, me parece que hay que echar bien el cuento y por eso les sugerí que hicieran un serial sobre ese tema para que se vean las dos caras de la moneda en un tema sumamente complicado que no debe despacharse a sombrerazos.



Les digo, roncha pasaban nuestros estudiantes que exponen la vida a cada rato de manos de la delincuencia; roncha pasa cualquier cristiano que sufra un carcelazo sin juicio, roncha pasa la juventud que no consigue empleo, ni gana lo suficiente; roncha estimados amigos, es ver las empresas cerradas y una enorme cola de gente tratando de comprar productos como si fuéramos un ejército de hambrientos, ¿o, no?