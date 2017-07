Pedagogía política

05:00 AM En política como en otras materias del pensamiento humano, carecemos de una ausencia grave de pedagogía en la educación nacional

Bruno Renaud

Desde Caracas.- No, el pueblo venezolano no manifiesta ninguna indiferencia frente a la política. La simple posibilidad de poder participar suele suscitar su entusiasmo. Lo hemos constatado de nuevo hace dos semanas, cuando toda Venezuela celebró la concordia indistintamente, en las mismas plazas, en favor de una u otra tesis. El paso de Chávez por el horizonte nacional ha contribuido a la politización de todos; lo que contribuye, hoy, a una polarización aguda. Ese triste resultado no era obligatorio.

En política como en otras materias del pensamiento humano, carecemos de una ausencia grave de pedagogía en la educación nacional. Sufrimos también la escasez de lugares para la formación de debates abiertos de la sociedad. Nuestras maneras de organizar lo político, en el seno de las instituciones legales, dificultan mucho la creación de ideas nuevas. Mientras tanto, la ausencia de debates abiertos entre horizontes políticos distintos le está haciendo daño a la democracia. Por eso pretendo que carecemos de pedagogía.

Cuán útil sería restablecer un horario de discusión abierta, en las aulas escolares de los últimos años de bachillerato, para aprender a pronunciar la política. Para buscar el afinamiento del pensamiento, la precisión de las ideas, el conocimiento de los trasfondos históricos de las ideas políticas y sociales… Aprender a jerarquizar las prioridades, en función de un proyecto global de sociedad. Aprender a vivir y convivir, dentro de la variedad de sensibilidades. Dentro de un pluralismo francamente reconocido. El papel del líder sería el de un monitor: no para imponer sus ideas políticas, sino más bien, buscar la discusión dentro del respeto mutuo. En las instituciones del Estado, hace largo rato que los espacios ya no son los más adecuados para practicar el respeto y la tolerancia…

Nuestra democracia está en serio peligro. Los odios son pesados, sobre todo del lado de la clase media. Hemos pasado la “franja amarilla” de protección. Estamos en situación de amenaza: voladura de los valores como la dignidad y el respeto a la libertad de los contrincantes, la igualdad de derecho entre todos y todas, el deber de solidaridad, el combate contra la violencia, la sustitución de la fuerza por el derecho…

Estos valores democráticos son el fruto de una lenta conquista histórica, proporcionada por fuentes como la reflexión filosófica multisecular, el pensamiento judeo-cristiano y el crecimiento del ideal democrático. Pero hoy, estamos en trance de volver a la barbarie: el consenso democrático es reversible, y si se revirtiera, nos dolería por décadas.

*Sacerdote de Petare