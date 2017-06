Política y vanidad

Miguel Aponte

Desde Caracas.- El llamado a la constituyente de Maduro es tan vil que con solo el 20% de los votos ganaría perdiéndola. ¿Alguien va a decir que el régimen tendrá la honestidad para dejar perder esta elección cuando los números digan que ni siquiera alcanzaron ese porcentaje? ¿No harán lo que sea por “ganarla”?

La constituyente de Maduro, tal como la formuló sólo le conviene a él. Viola el principio democrático elemental de universalidad. Además, con su “fórmula” desvincula el número de constituyentistas a elegir en cada municipio del total poblacional nacional. Un exabrupto sobre otro por donde se le mire.

Esto sin entrar a considerar la omisión del referéndum consultivo previo que, como enseña el libro de texto del 4to grado de primaria venezolano, vicia y anula de entrada la vulgar pretensión. Desde la opinión pública y oficial internacional, hasta el exministro Rodríguez Torres, pasando por un variado número de chavistas calificados, se oponen a la estafa constituyente; y es que no es para menos.

Mientras tanto, ¿increíblemente? algunos “especialistas” -genios facturadores de honorarios privados y públicos- en análisis siempre muy inteligentes, comienzan a friccionar la Unidad Democrática con cálculos que consideran todo para hacer creíble la “conveniencia” de participar en esta estafa; todo, menos la realidad venezolana.

Pero, amigos, la política no es sólo cálculo y cinismo, Maduro no está echando el resto por nada. ¿Cómo no ver que las matemáticas no bastan para sacar al régimen? ¿Cómo no advertir que la Unidad se pulverizará y tendremos desde ya nuestro propio Erdogan validado para siempre?

¿Qué dirán al país cuando el régimen cierre sobre el cuello de todos los venezolanos el grillete de la esclavitud eterna? No lo dude, vendrán nuevos argumentos donde los culpables seremos usted, yo y la dirigencia democrática; todo mientras ellos observan cómodamente desde sus residencias extranjeras cómo el país se perdió para siempre. ¿Hasta dónde puede llegar la vanidad de estos señores?