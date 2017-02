¿Premeditada instalación dictatorial?

05:02 AM Tampoco pretendo meterme en camisa de once varas con el expediente que lleva sobre sus espaldas el actual vicepresidente Tarek El Aissami

Desde Caracas.- En esta oportunidad no quiero hablar del ambiente que se vive en Venezuela, cuando observamos a un gobierno tirado en el piso, hediondo a corrupción con el caso escandaloso de Odebrecht y sus abultadas comisiones, sin mencionar las supuestas cuentas millonarias de sus ministros en 18 años.

Tampoco pretendo meterme en camisa de once varas con el expediente que lleva sobre sus espaldas el actual vicepresidente Tarek El Aissami, quién ha sido señalado con el dedo gringo como “capo del narcotráfico” y cuyos bienes confiscados en EE UU a su testaferro (esto parece una película colombiana, de esas que aluden al capo Escobar y otros tantos... Ustedes saben).

Tampoco, queridos amigos, me voy a meter con el TSJ, la Fiscalía, el CNE, ni la Defensoría del Pueblo, que bailan al son que le toque los violines de Maduro, y no ayudan a salvar la democracia, sino a afianzar, soportar al régimen –y que revolucionario- , que ha devenido en una vulgar dictadura.

Yo le comentaba a mi apreciado amigo periodista Juan Cazorla -quien me ponía al día sobre la persecución de la cual fue objeto el diario “El Carabobeño”, que terminó dejándolo sin papel para seguir operando y, en consecuencia, cerró sus puertas- ; que el gobierno de Maduro se convirtió en un rastrero gobiernucho que no llega siquiera al que merece una república bananera, porque el petróleo -si acaso- le da un aspecto lastimoso, de sistema de gobierno harapiento, tramposo, que se la pasa inventando negocios con los alimentos, con el manejo de dólares casi regalados para financiar a productores del hemisferio y traer la economía de puerto para luego venderlos a través de los Clap y relacionar una ganancia que quisiera tener el mismísimo Rockefeler para ganarse unos dolarcitos, sin fregarse mucho.

Por el momento, no voy a comentar la estupidez del gobierno al sacar de las cableras a CNN en español, haciéndose una campaña negra -como diría el mismo Maduro, una “auto campaña negra”- porque no quiero decir aquí que han sido torpes con ese asunto, en mi criterio, y la verdad sería un tema de por sí, intenso como para no hablar de más nada.

Mi amiga Benisa Sánchez, me dice que las acciones del gobierno son pensadas, concientes, planeadas...

Pero sí quiero hablar brevemente de la excusas, los soportes que se inventan para justificar su mal manejo de la política autóctona, de las anclas chismosas de Diosdado con su programa de mal gusto; Jorge Rodríguez con su show del diván que hace malabarismos para querer enlodar, embarrar, ensuciar a personalidades, ya rayan en lo vulgar, que tiene un Mario Silva, una “Zurda Konducta” en los otros programas de VTV, que parece una trama permanente de noticias acomodadas para agredir, engañar, disfrazar la realidad y tratar de levantar la baja popularidad de Maduro -que si yo fuera gobierno, anduviera preocupadísimo-, porque uno siente que el barco se hunde aceleradamente.

Esas excusas son peligrosas, porque montan ollas, crean expedientes y pretenden forzar la realidad perjudicando a personalidades, tratando de involucrar con narcotráfico, consumidores y terroristas a la oposición venezolana: Todo ello para justificar los carcelazos que llenan los calabozos del Sebin con más de 130 venezolanos como si reviviéramos la época Perezjimenista, donde un Pedro Estrada y sus esbirros caldeaban el ambiente de sangre, tortura, terror, persecución, montajes, encierros y miedo.