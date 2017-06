¿Qué estamos esperando?

05:01 AM Dicen que “guerra avisada no mata soldado y si lo mata, es por descuidado...” De modo que quienes estamos en la oposición, hemos sido avisados

Henry M. Cabello

Desde Puerto La Cruz.- El Art. 348 de la C.N. dice que la INICIATIVA para convocar a una ANC la pueden tomar el Presidente, la Asamblea Nacional, los cabildos o los electores. Pero el 347 dice que el pueblo es el depositario del poder constituyente originario y en ejercicio de ese poder, puede CONVOCAR una Asamblea Nacional Constituyente. Queda claro que el Presidente puede tomar la iniciativa, pero no puede convocar. Eso solo lo puede hacer el pueblo mediante un referendo consultivo. Resulta entonces que cuando NM, encompinchado con el CNE y con el apoyo del TSJ, decide convocar, no solo viola la Constitución, sino que usurpa descaradamente la prerrogativa del soberano. ¿Queda claro?

¿Por qué no llaman a referendo? Sencillo: porque saben que perderían cualquier consulta libre, abierta, transparente, directa y secreta que le quieran hacer al pueblo. Todos sabemos que el problema no es la “mejor Constitución del mundo“, sino que quienes deberían respetarla no han hecho otra cosa que violarla repetidamente. Prácticamente no han respetado ni uno solo de sus artículos. Recurren al truco de “convocar” ilegal e inconstitucionalmente a una ANC, pero sin preguntarle al pueblo, mediante referendo, si quieren que efectivamente se convoque, ni mucho menos consultarle las bases de la misma.

Pero poco les interesa si el pueblo está o no de acuerdo. Saltándose a la torera todas las leyes y violando la propia Constitución, las empleadas de los Castro en el CNE le dan el visto bueno y proceden a organizar, en tiempo récord, el proceso de “selección” de los “constituyentistas” (Cttas), que no serán otros que los militantes del Psuv y tal vez uno que otro despistado. Y los pranes del TSJ listos para refrendar la estafa.

El caso es que se vuelve a violar la Constitución porque en lugar de realizar unas votaciones libres, abiertas, transparentes y secretas, para elegir a esos supuestos “asambleístas”, la consulta se hará en dos frentes: territorial, pero no por estados sino por municipios, aparentando amplitud democrática y por sectores, que han sido previamente diseñados por el propio gobierno. Aquí viene otra trampa. Tratan de aparentar unas elecciones “amplias”, pero en realidad se trata de un proceso restringido y calculado para asegurarse una mayoría de los Cttas. Nada difícil si se cuenta con la complicidad descarada del CNE y del TSJ.

Tratando de encubrir el engaño, denunciado abiertamente por la propia Fiscal General de la República, acuden al exfiscal Isaías Rodríguez, mandado a llamar apresuradamente desde España, donde disfrutaba una agradable sinecura, quien rápidamente declaró, junto a Maduro, que “el resultado de la Constituyente debe ir a Referendo...” Es decir, después de elaborada la nueva ilegal Constitución, no antes. Pero como suelen traicionarse entre ellos, como si fueran los tres chiflados, sale al paso Cabello anunciando que la Constituyente “podría allanar la inmunidad de los parlamentarios...” O sea, ya están anunciando la debacle que ocurrirá si llegan a instalar esa espuria ANC.

Dicen que “guerra avisada no mata soldado y si lo mata, es por descuidado...” De modo que quienes estamos en la oposición, hemos sido avisados. Esa Constituyente ya tiene fecha aunque no tenga plazo y hay que impedirla echando mano de cualquier recurso. Estamos a tiempo de evitar que Venezuela se convierta en Cubazuela. Solo que con discursos, declaratorias, marchas y plantones no se podrá. Solo hay cuatro vías para lograrlo: (1) Retroceso oficial. (2) Pronunciamiento militar. (3) Intervención extranjera y (4) Huelga general con pueblo en la calle, barricadas y resistencia activa. ¿Qué estamos esperando...?