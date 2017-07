Que juego más complicado

Bruno Renaud

Desde Caracas.- De un lado del tablero se nos dice que la nueva Constituyente es un ingrediente imprescindible (absolutamente necesario) para la paz nacional. Supongamos que yo esté dispuesto a creerlo. Pero no me han explicado cómo van a lograr la paz sin contar con el otro jugador. Porque lo menos que se puede afirmar, es que, hasta el momento, una buena proporción del país no se ha dejado convencer por la afirmación teórica de la solución milagrosa de la Constituyente. ¿No podrían los oficialistas explicarnos mejor cómo llegan a tal conclusión? ¿No ven el peligro de definir los ingredientes de la paz sin contar con esta proporción – aparentemente importante – de opositores que no se han dejado convencer? ¿Es posible entrar en los caminos de la paz sin acuerdo previo en cuanto a sus contenidos? Imposición: ¿acaso no es violencia?

Del otro lado del tablero nacional, se nos quiere obligar por medio de la fuerza destructiva. Como si, por este medio, fuera posible llegar a la paz. Sin embargo, los portadores de la desolación (¿ideólogos, o simples delincuentes?) parecen poco seguros del poder de convicción de su propio argumento: construyen en base a la destrucción. Nos amenazan de los peores castigos si no entramos en los vericuetos, ¿maravillosos? de su devastación. “¡Abajo la dictadura”, nos gritan, ¿Acaso no es la de ellos otra dictadura? En caso de victoria, no nos hagamos ninguna ilusión: la violencia seguiría camino sola. Adiós, a los famosos derechos humanos. Adiós a las conquistas sociales de los últimos tiempos. Los maestros escondidos de la violencia de hoy saben perfectamente que la décima parte de nuestro vandalismo nacional, en democracias del mundo occidental, se pagaría legalmente muy caro. Por supuesto, poco les importa aquí.

Y del lado del árbitro, la Conferencia Episcopal. Se merecen un premio de fidelidad. Con una constancia que la historia por venir juzgará, están obstinadamente de un solo lado. ¿De qué lado están? No será necesario precisarlo: nadie se equivocará. Nuestros obispos me remiten en memoria las constantes opiniones políticas de las Iglesias católicas a lo largo de los siglos XIX y XX, hasta el pontificado de Juan XXIII. Lo que se designó después de abandono de la “clase obrera”, será mañana, aquí, designado de abandono de los más pobres. Nuestros obispos, ¿nunca han consultado las estadísticas existentes – las hay – sobre la baja pronunciada de la fe en quienes se identificaban con la etiqueta católica? Que no se ilusionen: el contubernio, o la cohabitación social ilícita, no suele rendir dividendos duraderos.

*Sacerdote de Petare