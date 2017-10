¡Qué locura!

05:00 AM Quizá, si ponemos atención a las redes sociales, podríamos escuchar una voz chillona diciendo “abusadorcito”, seguido de carcajadas

Noel Valderrama

Desde Lechería.- Aunque el título pertenece a aquel famoso programa de comedia que transmitía el canal de televisión Venevisión, no cabe dudas de que el país parece una víctima de las bromas del “inspector” Moncho. Quizá, si ponemos atención a las redes sociales, podríamos escuchar una voz chillona diciendo “abusadorcito”, seguido de carcajadas.

La arremetida en Facebook, Twitter y hasta Instagram, en contra de los cuatro gobernadores adecos que se juramentaron, es mucho más fuerte que la realizada a las terribles acciones inmorales e ilegales de diversos funcionarios públicos, antes y después de la elección. La oposición los juzga y criminaliza con mayor vehemencia que a las arbitrariedades del CNE.

La carga del delito con que se juzga a cualquier acusado, la lleva hoy la víctima y no el delincuente. Se apedrea a los gobernadores juramentados como si el triunfo que alcanzaron fuera un pecado; como si el haber obtenido la mayoría de votos los convirtió en leprosos. Como si ganar en cinco gobernaciones hubiera sido tan fácil que nos podemos dar el lujo de entregarlas.

Y es que no terminamos de entender que el gobierno no desarrolla un plan de fraude electoral, no es su objetivo quedar expuesto; lo que el gobierno diseñó fue una estrategia metódica y sistemática para desaninar la participación de la mayoría de electores, creando dudas, desconfianza y la sensación de que nos hicieron fraude. Ejecutó un perverso plan de pequeñas acciones que destruyen la credibilidad del electorado en la institucionalidad del voto.

En pocas palabras, el gobierno apuntó a estimular la abstención como mecanismo de defensa de la oposición; en aniquilar la fe del elector en su propio voto. Y logró que parte del electorado opositor (el suficiente para perder las elecciones) esté convencido de que no acudir a las urnas electorales es la vía correcta. No es un fraude electrónico, ni electoral; es el más macabro fraude moral jamás realizado en la historia.

Es decir, estamos permitiendo que nuestra única ventaja real y sólida sobre el gobierno (ser mayoría electoral) se convierta en nuestra mayor debilidad y, erróneamente, se está institucionalizando la idea de no participar en elecciones.

¿Está ese “cuarteto blanco” violando un código moral al juramentarse para lo que fue electo por mayoría electoral? Acaso, ¿los estamos castigando por salir a garantizar el respeto al mandato popular dado el pasado 15 de octubre? Mientras no entendamos que debemos arrebatarle al gobierno todos los espacios que podamos en la lucha electoral, porque es el único terreno donde tenemos ventaja, jamás saldremos de esta pesadilla.