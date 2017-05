¿Qué resuelve la Constituyente?

Noel Valderrama Twitter: @NoelValderrama

Desde Lechería.- El madurismo perdió el apoyo popular, éste sólo se sostiene mediante la represión inhumana que hacen diariamente las fuerzas opresivas del Estado. No hay conexión entre el elector y el Psuv. No existe ningún vínculo entre lo que demanda el pueblo y lo que oferta el Gobierno.

Aquella vieja consigna del Gobierno vanagloriándose de hacer elecciones una y otra vez, ahora es una frase incómoda y censurada. Así como no hay medicinas en las farmacias, ni pan dentro de las panaderías, ni justicia en los tribunales, tampoco se habla de elecciones dentro del CNE. Allí, no quisieron hacer el referéndum revocatorio presidencial, ni las elecciones de gobernadores.

Ahora, en un acto desesperado y de rapidez sin precedentes, se convoca a una constituyente sin importar que en el país hay venezolanos muriendo de hambre o por no conseguir antibióticos. Hay niños, de meses de nacidos, que mueren por desnutrición. Y que violar nuestra Carta Magna, convocando esa ilegal constituyente, no cambiará el destino de esos compatriotas.

Estamos frente a líderes, de un partido gobernante, incapaces de sentir el dolor de una madre que perdió a su hijo por marchar pidiendo elecciones; indiferentes ante recién nacidos que son “resguardados” en cajas de cartón y no en incubadoras; negligentes ante el monopolio gubernamental de azúcar, café y cemento que no producen.

Por eso el pueblo los rechaza; por eso prefieren eliminar la Constitución que antes adoraban; por eso la Fiscal General, los Magistrados del TSJ y dirigentes nacionales del Psuv se les voltearon; y por eso prefieren contar las urnas funerarias y no las urnas electorales.

Por eso millones de venezolanos tomaron las calles, para ejercer el artículo 350 de nuestra Constitución, que ordena: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.

Entonces, si la constituyente no resuelve los problemas de desempleo, escasez de alimentos y medicamentos, inseguridad, inflación, ¿por qué el Gobierno insiste en su convocatoria inconstitucional? ¿Qué se esconde detrás de ese invento de eliminar una elección directa, secreta y universal, para manipular el Poder Popular y escoger a dedo a los encargados de redactar una nueva Constitución?

La respuesta para ambas preguntas, es que al no poder dar soluciones y no ser capaces de ganar una elección, la constituyente sólo resuelve el problema de cómo perpetuarse en el poder.