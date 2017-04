06:25 AM Ante los señalamientos que me ha hecho Nelson Moreno, triste gobernador encargado de Anzoátegui, sobre presuntos hechos de terrorismo, puedo decir que no tengo nada que temer

Antonio Barreto Sira

Desde Cantaura.- Esta expresión de “quien no la debe, no la teme” es verídica. Viene cargada de una dosis elevada de veracidad, y de sabiduría popular.

Por ejemplo, ante los señalamientos que me ha hecho Nelson Moreno, triste gobernador encargado de Anzoátegui, sobre presuntos hechos de terrorismo, puedo decir que no tengo nada que temer.

¿Y la razón de mi tranquilidad? Fácil: marchar con una bandera de Venezuela, pedir elecciones ya, denunciar la crisis política, social y humanitaria en el país, no son un delito.

Como demócrata creo y siempre creeré en las salidas pacíficas, siempre apostaré por soluciones populares ante las crisis, como la que estamos atravesando en Venezuela.

El accidentalmente gobernante de Anzoátegui me ataca porque le ordenaron hacerlo desde el Palacio de Miraflores, porque a los inquilinos del poder les incomoda que les digan sus verdades en la cara, entran en pánico cuando los demócratas caminamos sectores populares y rurales y hablamos con el pueblo humilde, ese que sufre día con día por la escasez de alimentos y medicamentos, ese al que no le alcanza el dinero para comprar comida.

No la temo, Nelson Moreno puede ejecutar cualquier orden que le envíen desde Miraflores. Aquí seguimos al lado de los anzoatiguenses, trabajando por un cambio pacífico, dando lo mejor de nosotros para que se logre la transformación que tanto nos urge dentro de la nación.

No la debo y por eso no la temo; porque defender la Constitución ante el golpe de Estado que dieron los Magistrados del TSJ no es un acto de “terrorismo”, pero en cambio girar instrucciones para que la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana y las policías regionales arremetan contra el pueblo, eso sí es terrorismo.

En Anzoátegui, los únicos que promueven el terror en las calles son los agentes de la represión, aquellos funcionarios que golpean a estudiantes, que agreden a amas de casa, que atacan a ancianos, y todo por las órdenes que emanan del Palacio de los Jardines, que son ecos que provienen directamente de Miraflores.

Nosotros, los demócratas no la tememos. En cambio, ¿pueden decir lo mismo Nicolás Maduro, Néstor Reverol, Jorge Rodríguez y Nelson Moreno?

Ellos, ¿podrán decir que tienen la consciencia tranquila? Bueno, conociendo el caradurismo que los caracteriza no es de extrañar que lo afirmen así. No podemos olvidar que Nicolás, en el 2014, afirmó que él dormía como “un bebé”.

Sin embargo, si no la temen por qué no se miden en elecciones libres y abiertas.

Por qué Nicolás Maduro, en vez de estar hablando tanto, no ordena a las comadres del Consejo Nacional Electoral (CNE) el cronograma electoral nacional, regional y local.

¿Por qué Maduro no quiere someterse a un referendo para que el pueblo decida el futuro de la nación? ¿Por qué Nelson Moreno, si no la teme, no se prepara para la contienda para la gobernación del estado? La respuesta es simple: Tienen miedo.

Ellos sí la temen. Temen el castigo popular, temen al rechazo que el pueblo le exterioriza a donde quiera que lleguen, temen a reacciones como la de San Félix, donde le cayeron a huevo a Nicolás Maduro, o el cacerolazo que acaban de darle a Jorge Rodríguez en la parroquia El Valle en Caracas. Por esto ellos, como la deben la temen.