Se acaban las opciones

Henry M. Cabello

Desde Puerto La Cruz.- Mantener la ponderación, el equilibrio y la serenidad, cuando se tiene a un malandro enfrente, apuntándonos con una pistola cargada y dispuesto a disparar, resulta un tanto difícil. Y si el policía que está mirando la escena es un cómplice del malandro, la cosa se vuelve más peliaguda. Peor aún cuando otras autoridades, que nos habían prevenido sobre el malandro y el policía, de pronto lucen como indiferentes o, peor aún, como allegados al malandro. Eso es ni más ni menos lo que sentimos unos cuantos millones de votantes. Sin embargo, trataremos de controlar los impulsos y analizar la cosa con la máxima objetividad que nos permitan las emociones.

Lo primero que salta a la vista es la abstención. Pero contando por lo menos un millón de venezolanos que ya se fueron al exterior. Y ponderar la realidad de un Registro Electoral inauditable. Así que los que se abstuvieron fueron más de lo deseado, pero menos de lo esperado. La segunda cosa, es que se cumplió nuestro pronóstico de lo que sucedería en los Centros de Votación que solo tienen una mesa. Prácticamente en todos ellos, y en todo el país, ganaron los rojos y con cifras que duplican o triplican a los opositores. No obstante, en los centros con 3 o más mesas, la cosa resultó diferente y opuesta, pero no con las mismas proporciones. Eso puede explicar por qué los candidatos opositores confiesan “no tener las actas”. Claro, no las pueden tener porque no se aseguraron de contar con testigos confiables en esas mesas. Tomo como ejemplo la parroquia San Cristóbal de nuestro municipio Bolívar. Allí funcionaron 77 centros de votación (CV). De esos, 28 tenían una sola mesa y 16 dos mesas. En los CV de 1 mesa, el rojo obtuvo el 70% de los votos y ABS solo el 23%. En los CV de 2 mesas, el rojo sacó el 51% contra el 48% de ABS.

En otras palabras, el esquema de violentar votos en los CV más lejanos, volvió a funcionar. Si usted lo duda, no tiene más que consultar la página del CNE. Era una guerra avisada.

En total de cuentas, perdimos gracias a una perversa combinación de fraude electoral y pre-electoral, y, en casos como el del Edo. Bolívar, post-electoral. ¿Por qué no les funcionó en el 2015? Porque se confiaron en la ineptitud electoral de la MUD, y porque en esa oportunidad se votó con una tarjeta unitaria. Ahora, cuando se forzó al votante a escoger entre tarjetas de partidos políticos, posiblemente se estimuló una abstención, pequeña pero que suma. De paso, conviene aclarar que entre los votos adjudicados a AD y a PJ, hay muchos que no son de militantes ni simpatizantes de esos partidos. Los independientes no teníamos dónde votar, así que fuimos forzados a escoger un partido. Otro tanto para la abstención. Y, también de paso, en el Zulia, solo PJ y VP votaron por Guanipa. Las tarjetas de AD, COPEI, UNT y AP lo hicieron por Eveling de Rosales. ¡Qué cosa! Pero aun así no pudieron contrarrestar la vocación zuliana por la libertad. Por eso miente Henry Ramos cuando dice que AD fue el más exitoso porque obtuvo 4 de 5 gobernadores. Es que obligado, cualquiera.

Y así llegamos a la juramentación. He escuchado con atención todos los argumentos en pro y en contra. Entiendo que un sentido pragmático de la política haya impulsado a esos ansiosos gobernadores electos a sufrir la humillación.

Pero no acepto que me digan que fue por defender al pueblo que los eligió. Votamos por ellos para que se enfrentaran contra el gobierno, no para que se sentaran en la silla. Sin embargo, tampoco puedo aceptar posiciones como las de Capriles. No es momento de dramatismos inútiles y escandalosos. Ciertamente, la MUD triunfante del 2015, debe asumir su responsabilidad, volver a recomponerse, restañar heridas y seguir luchando. Porque, como dice María José Ferreiro “la MUD no es perfecta, es un manojo de errores, pero... a nivel político es lo mejor que hay”. A lo que agrego que solo unidos tenemos un chance de vencer. Divididos vamos a una segura derrota. Hay que seguir luchando porque solo cuando morimos se acaban las opciones.