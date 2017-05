Se buscan chavistas

Miguel Aponte

Desde Caracas.- Los venezolanos pertenecemos a una tradición que centra en la libertad el sentido de su existencia. Este hecho, incluso cuando se “ignora”, nos inserta dentro de la cultura occidental. Ser libres, sin embargo, como hemos aprendido con y de nuestros propios errores, no es hacer lo que nos “de la gana”, ni tampoco “complacernos en nuestros asuntos privados”, con todo lo buenamente engañoso que suenen estas consignas; no es así. Tampoco es solamente el derecho inalienable a la propiedad privada, etcétera, etcétera, como algunos repiten como loros.

Esas libertades son importantes pero insuficientes, no son únicas y, muy particularmente, no garantizan nada, pues si están aisladas o si confunden “individuo libre” con “individuo privatizado”, más tarde o más temprano, arruinan el proyecto social y hunden la democracia. No puede haber libertad, ni, por tanto, democracia, en un país donde reina y crece la desigualdad, independientemente de que la economía crezca: la desigualdad -por sí sola- como un cáncer, carcome la cohesión social. No debemos permitir que la hipocresía impida ver este aspecto.

Cuando hoy en día marchamos por un cambio de gobierno y de sistema, el lema central de la lucha es la libertad, porque por haberla perdido, es por lo que el país está sumido en la servidumbre, comunista o como usted quiera llamarla. Que para mantener una familia de 5 personas a nivel de subsistencia tengan que trabajar 26,2 personas, no es sólo imposible en los hechos, sino que marca la más brutal e insoportable desigualdad cuando se compara con la desvergonzada riqueza de los mandones. Nunca Venezuela fue más desigual que hoy. ¿Qué chavista decente, si queda, podría negar esto?

El chavismo fracasó porque se traicionó a sí mismo. En lugar de cumplir su promesa y eliminar la desigualdad y la pobreza, las llevó hasta excesos brutales haciendo peor todo lo que alguna vez criticó. Un fracaso cuyo análisis requiere, sin duda, mejores mentes y mejores espíritus que los que quedan allí.