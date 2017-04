Se queda chiquito

10:14 AM Leo por todas partes que este es un gobierno “incapaz”. No lo creo así. Por el contrario. Ha sido perfectamente capaz de haber destruido y arruinado a un país próspero

Henry M. Cabello

Desde Puerto La Cruz.- Leo por todas partes que este es un gobierno “incapaz”. No lo creo así. Por el contrario. Ha sido perfectamente capaz, no solo de haber destruido y arruinado a un país próspero que parecía destinado al éxito a pesar de sus gobernantes, sino además, de haberse mantenido en el poder en contra de todos los pronósticos. Ha violado la Constitución Nacional prácticamente en todos sus artículos y aún así, ha sido capaz de declararle al mundo que se trata de la más perfecta democracia del universo. Ha sido capaz de inventar y exportar una fórmula electoral que garantiza que ningún opositor logre sacar más del 49% de los votos emitidos. Esta fórmula debería patentarla el CNE porque ya ha probado su eficacia aquí y en varios países de Latinoamérica: La fórmula “Tibi”.

El problema está en la violencia. Fíjese que ya hace tiempo la humanidad descubrió que los conflictos entre personas o pueblos, pueden ser perfectamente resueltos mediante la negociación, la diplomacia y los acuerdos. Después del horror de la segunda guerra mundial, surgieron las Naciones Unidas, la OEA y otros organismos internacionales en cuyo seno pueden debatirse ideas y posiciones de una manera civilizada. A pesar de que eso no acabó con la violencia, si logró que se redactaran y aprobaran leyes de obligatorio cumplimiento para todos los actores. Solo que no se han encontrado medios efectivos para asegurar y garantizar el cumplimiento de tales acuerdos. Naturalmente, si lo que se pretende es evitar la violencia, no se puede usar la violencia internacional para obligar a ningún país a cumplir con sus compromisos. De allí que los dictadores y autócratas del mundo se burlen ladinamente de las obligaciones de sus países y continúen haciendo de las suyas sin que las “sanciones” puedan hacer nada para detenerlos. Claro, siempre queda la esperanza de un juicio futuro que los pueda llevar a la cárcel. Pero mientras tanto, el camino hacia ese potencial juicio queda sembrado de cadáveres, de sangre, despojos, mutilaciones y torturas.

Uno rechaza tanto la violencia a nivel individual, como la empleada por grupos de resistencia contra gobiernos opresores. Pero, le pregunto, amigo lector: ¿No es mucho más condenable la violencia ejercida contra el pueblo por quienes detentan el monopolio del poder y de las armas? Cuando un gobierno usa las armas de sus ejércitos y policías para reprimir manifestaciones, o para obligar a un juez a firmar sentencias contra derecho, o a adulterar los resultados de elecciones.¿No es eso mucho más repudiable que la acción de unos jóvenes que buscan defender su derecho a la libertad? Y conste que la violencia puede asumir varias caras. Por eso los crímenes de guerra, definidos por la Corte Penal Internacional de La Haya, van desde el asesinato, hasta el pillaje de bienes públicos y privados, pasando por los malos tratos y la destrucción sin motivos bélicos de pueblos y ciudades. Más recientemente se han agregado los delitos del narcotráfico y la corrupción. Así que resulta comprensible que quienes hoy detentan el poder en nuestro país, no encuentren dónde refugiarse si algún día lo pierden. Es que no solo han destruido, robado y dilapidado no ya a una ciudad, sino al pueblo completo. Han abusado del poder de las armas y se han erigido en una dictadura desembozada. Y encima, han convertido al Estado en el centro del narcotráfico, del lavado de dineros procedentes del delito y del apoyo a los mas detestados grupos violentos del mundo, entre ellos a ISIS y Hezbollah. Con semejante prontuario, el del presidente del TSJ se queda chiquito.