Señor vicepresidente de Colombia...

05:30 AM

Bruno Renaud

Desde Caracas.- Hace menos de un mes, el Sr. Germán Vargas Lleras, vicepresidente de Colombia, desde cerca de la frontera común a los dos países afirmó que las viviendas patrocinadas por el Gobierno de Colombia “no (eran) para los venecos”. “Por nada del mundo”, precisó además el Sr. vicepresidente. Al irrespeto, el Sr.Vargas Lleras añadió sus sentimientos - ¿su colombianidad? – para con los paisanos venezolanos.

No habiendo personalmente nacido bajo los cielos americanos, me creo autorizado para hacer una declaración que no quiere ser superficial. Porque la verdad es que siempre me ha llenado de admiración la generosidad, la nobleza de la hospitalidad del venezolano. Veamos, una vez más, las cifras, redondeadas. De nuestro lado de la frontera, 31 millones de venezolanos, más un mínimo de 5 millones de colombianos. Del otro lado: 49 millones de neogranadinos, y una cantidad de venezolanos inferior al millón. Por aquí, 16 % mínimo de colombianos (¡casi el doble en Petare!), y en Colombia, probablemente menos de 2 % de venezolanos. En Venezuela, los colombianos – desde siempre – han gozado de la totalidad de los derechos sociales disfrutados por los venezolanos; mientras que en Colombia… pregúntenle al Sr. Vargas Lleras. Pregúntenle también a los colombianos de Colombia, los cuales se regodean con su “superioridad” sobre nosotros. Sus burlas y chanzas para hablar del venezolano común expresan un marcado desprecio.

Uno les podría contestar, con razón pero sin corazón, que lo que se puede apreciar de los colombianos a partir de Petare, por ejemplo, no favorece para nada ese complejo. Me abstendré de nombrar los defectos suyos que más cuesta aguantar. Pero en todo caso, si “esto” es Colombia, ¡levanta muy en alto tu autoestima, hermano venezolano! Tu sencillez, tu modestia, tu generosidad y hospitalidad, son una lección permanente; como una bandera levantada a tu favor, ¿en todo el continente? No: en el mundo entero. Para prueba: contradecimos la constatación de los manuales de sociología europeos. Ellos notan que, más allá del 8 % de “invasión extranjera”, se levantan, violentos en el país receptor, los reflejos de hostilidad y xenofobia. Hemos pasado el doble, y, Sr. Vargas, la xenofobia, la incultura, la falta de agradecimiento y el irrespeto se encuentran del lado de usted. ¡Qué paquete!

¡Vaya! Por de pronto, le debemos, aquí, agradecimiento. Sin quererlo y con su arrogancia de oligarca, usted nos permite subrayar por contraste la calidad humana del Juan Bimba venezolano. Aun cuando mucho se va perdiendo por imitación infeliz de los peores modelos de conducta.