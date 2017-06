Sin dignidad

07:09 PM Si la enseñanza social no puede contar con tales propósitos, ¿para qué seguir proponiendo modelos de conducta patriótica o antipatriótica en manuales de historia?

Bruno Renaud

Caracas.- Es imposible que se quemen 50 autobuses para pasajeros en Guayana sin que haya alguna complicidad con las autoridades, policías y guardianes de ese tesoro nacional con los delincuentes que cometieron tal fechoría.

Es imposible que se quemen después, como cualquier cosa, otros 50 camiones cisternas para el transporte del petróleo en la misma región, sin que exista complicidad entre malhechores, cualquiera sea su color político.

Es imposible que se fuguen miles de toneladas de riqueza nacional por la frontera con Colombia (camiones de alimentos y productos farmacéuticos, dinero venezolano…) sin que exista la compra permanente de las conciencias teóricamente formadas para el cuadro de “honor” y “dignidad”.

Es imposible que se venda la “¡Leche clap! ¡Leche clap!” en las aceras de Petare –preferiblemente después de las 6 pm– sin una aceptación, nada inocente, de parte de los cuerpos armados, defensores de los “valores” en nuestras calles y fronteras. ¡Dios mío! ¿Dónde está la honradez? ¿Quién me hará creer que los gobiernos no están al tanto de tantos desbordamientos?

La corrupción es un vicio capitalista. Tiene la misma raíz que el amor desmesurado al dinero. Distorsiona la totalidad de la vida social, y borra la diferencia entre las categorías socio-políticas. Hace innecesaria la pregunta sobre los principios del error. Es decir: sea por motivo de respeto a un principio de transcendencia (Dios no me permite la trampa), o por respeto al principio de inmanencia (es cuestión de mi dignidad: me quiero respetar a mí mismo), la conclusión quedará la misma: ¡no puedo!

Con la corrupción estamos viviendo el peligro de una auténtica tempestad de violencia capitalista en el seno de un pretendido socialismo. Pareciera que no hay forma de levantar barreras frente a este fenómeno.

Lo pesado es que no se trata de un caso aislado ni de una excepción: la corrupción de hoy está en trance, para transformarse en la regla de la vida social y económica. ¿A dónde vamos?

¿Por qué no iniciar una larga campaña nacional, con la participación de los medios, para torcerle el cuello a esta destructora inmoralidad? Hoy en día, las mejores costumbres democráticas deberían encontrar su sitio de honor en la enseñanza escolar, con técnicas psicológicas que permitieran suscitar simpatía o repulsión, según el “color” de las costumbres que se quisiera afectar de un cociente positivo o negativo.

Si la enseñanza social no puede contar con tales propósitos, ¿para qué seguir proponiendo modelos de conducta patriótica o antipatriótica en manuales de historia?