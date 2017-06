Miguel Aponte

Caracas.- El mundo académico, político y económico tradicional se conformó con la conclusión de que los individuos no tenían que ocuparse de los asuntos públicos y establecieron una ruptura radical entre lo privado y lo público, disponiendo de paso que de este ámbito tendrían que ocuparse los políticos, como supuestos especialistas de lo público, mientras el resto, como sujetos domesticados, estaríamos “felices” en nuestros asuntos.

¿Pero qué podía esperarse de esta criminal separación? Pues lo que vemos en muchas partes: la democracia muere, punto. Venezuela no es el único caso. Esa muerte pasa, primero, porque la comunidad política se autopulveriza y, ajena a sus propios intereses, termina aceptando cualquier gobierno mientras se limita a su pequeño espacio familiar, su trabajo y su pequeña vida. El sujeto domesticado, actúa como si la libertad no importara y, trágicamente, termina pensando que quien se revela contra el mal gobierno es el problema.

Así, increíblemente, el régimen consigue que la sanción social vaya contra quien reclama y no contra quien oprime, como si quien tuviera que autocensurarse fuese quien quiere la libertad y no quien la impide. Así, algunos aún apoyan la represión con que Maduro responde a quien reclama un derecho básico -elecciones- mientras es él quien se roba ese derecho con su vulgar proyecto constituyente. Es asombroso que haya ciudadanos, chavistas y no chavistas, que aún secunden esta barbarie, declinando su ciudadanía y convirtiéndose ellos mismos “por su propio gusto” en sujetos domesticados.

La verdad es que la mediocre comodidad con que se conforma quien así actúa debería agradecerla a otro que antes luchó por esa libertad; de no haber sido así, todavía habría esclavitud y la historia no habría avanzado. Porque cuando alguien regala su espacio público para conservar su espacio privado, se queda con nada a cambio de todo, regaló su libertad, se hizo esclavo él mismo y, de paso, embarcó irresponsablemente a su descendencia hacia la misma desgracia.