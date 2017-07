Tenemos merecido derecho

05:05 AM La verdad es que este oficio de escribidor de mediados de semana, cuando los platos fuertes de los acontecimientos se sirven los fines de semana, me está resultando agotador

Henry M. Cabello

Desde Puerto La Cruz.- La verdad es que este oficio de escribidor de mediados de semana, cuando los platos fuertes de los acontecimientos se sirven los fines de semana, me está resultando agotador. Porque o bien habla uno de lo que ya pasó, o bien desempolva los amuletos y las cartas para ver si acierta algo de lo que va a pasar. Hoy miércoles anocheció bajo una verdadera avalancha de rumores. Desde la posibilidad de un embargo petrolero norteamericano, hasta la de un supuesto arreglo tras bambalinas para suspender la Constituyente.

Me resulta difícil tragarme ninguno. Porque lo que he visto son más sanciones individuales contra personajes bastante siniestros del gobiernillo dictatorial, y una radicalización de las persecuciones policiales contra los Magistrados (¿notó que ahora sí lo escribí con mayúsculas?) recién nombrados legalmente por la Asamblea Nacional y contra los alcaldes de la oposición. Van tres Magistrados presos en el Sebin y los esbirros aspiran a engrosar la cuenta. Hay quien afirma que se trata de un miedo galopante en las filas miraflorinas y hay quien asegura que se trata de una escalada de terror del Estado para intentar desinflar los ánimos de la oposición. Ni lo uno ni lo otro. Más bien creo que ya no saben qué hacer. El plagio desvergonzado de la tonada de Luis Fonsi y el tonito de las amenazas maduristas en abusivas cadenas grabadas (ya no se atreve a hacerlas en vivo y en directo), de poco les ha servido para estimular a sus atribulados y disminuidos seguidores a que sigan cantando loas al fraude. Vimos a una tibi, con cara de asustada, relatar los detalles del proceso que insisten en realizar. No parecía muy convencida la pobre. Y eso de habilitar el Poliedro en Caracas y el polideportivo aquí en nuestra zona metropolitana, sólo subraya la intención tramposa de lo que pretenden hacer. Para remate, continúan amenazando al pueblo con las raquíticas bolsas del Clap y a los empleados públicos con el despido sin paga si se niegan a convalidar el fraude. Así que olvidan, otra vez, que este es un pueblo levantisco y rebelde. A nadie le gusta pedir limosnas y menos obligado. El criollo reacciona mal cuando lo amenazan. De modo que por mucho invento que hagan las comadres del CNE, escasamente lograrán contabilizar algo cercano al millón de firmas. Digo firmas porque votos no son. Votar por un número me recuerda las papeletas rojas y azules del plebiscito perezjimenista del 57, con chantaje y todo.

En fin, al día siguiente de la publicación de esta nota (me cuesta llamarlo “artículo”) imagino que Venezuela descubrirá de qué material están hechos los venezolanos. Puedo visualizar a la gente preguntándole al lacayo castrista de Miraflores: “¿Qué parte del NO fue que no entendiste?” Por estos lares corre bien fuerte la decisión de apoyar con todos los hierros al alcalde del único municipio que es casi 100% opositor, amenazado con cárcel y sentenciado en ausencia por los delincuentes del malogrado tsj (sí, con minúsculas). Y también apoyamos decididamente a los Magistrados locales perseguidos por el castrismo. De manera que solo nos queda insistir en que no rendiremos las banderas. No estamos dispuestos a regalarles el país. Y continuaremos en pie de lucha hasta que logremos que el país recupere su libertad. Ya nos cansamos de los abusos, la corrupción y las manipulaciones. Y ya, gracias a esos valientes guerreros de franela, les perdimos el miedo a los uniformados vendidos. Entre otras cosas porque hemos comprendido que solo en una patria libre y soberana podremos vivir en paz y armonía para buscar el bienestar al que tenemos merecido derecho.