Tiempo de acción (no de lamentación)

Antonio Ricóveri

Desde Puerto La Cruz.- Removiendo libros en mi biblioteca (en procura de un mayor orden), me tropecé sin querer con un texto del escritor francés Ernest Renan (1823-1892) quien, en referencia a la Gran Bretaña, afirmaba: “Allí, hasta la alegría es un poco triste”... Y lamentablemente pudiera yo acotar que otro tanto habría que decir de la Venezuela de hoy, porque más allá de la aparente algarabía y bochinche que parecieran regir nuestro accionar como propios de un país tropical, una gran mayoría vive ensimismada, desalentada, atribulada por cuanto nos pasa… Derrotados antes de combatir.



Esta coyuntural condición “de entrega” viene impidiendo que grandes sectores de la población den un aporte más adecuado y justo a la “causa nacional” que es salir de este régimen, y que circunstancialmente tiene su génesis en una mayor presencia del pueblo opositor en la calle, en una mayor disposición de la gran mayoría al activismo político y en un convencimiento cierto de que resulta impostergable denunciar, reclamar y defender nuestros derechos civiles y ciudadanos.



¿Quién puede entonces negar que sea esta conducta de desaliento y derrotismo anticipado la que esté detrás de la estampida de coterráneos que siguen abandonando suelo patrio a riesgo de tantas cosas y aun en contra de las contadas posibilidades reales de éxito que tienen fuera de nuestras fronteras?



Lo lamentable es que muchos venezolanos le siguen haciendo el juego al gobierno y al G2 (quizás sin intención) en cuanto a creer y dar como cierta la campaña de desinformación e intriga que lleva a cabo la revolución y que tiene como objetivo desanimarnos, desarticularnos y desmotivarnos, pues coloca nuestros objetivos electorales inalcanzables, inaccesibles, imposibles, debilitando así nuestra autoestima nacional.



El punto es, amigo lector, que estoy convencido que los propios de este lar tienen la suficiente entereza para evitar que el desaliento siga cundiendo como una mala hierba, partiendo de la base que la idiosincrasia de nuestro pueblo no se fundamenta en la obediencia irreflexiva al mandonerismo arbitrario y tiránico pues han sido muchos los regímenes de fuerza que en el pasado lo han intentado y han fracasado porque nuestras mentes viven acordes a la alternatividad democrática y a un gobierno que ofrezca y garantice todo tipo de libertades y posibilidades en beneficio de nuestra calidad de vida.



Asumamos entonces… a) Que debemos abocarnos a abandonar la pasividad como un marasmo de nuestro presente autoritario (que no hace otra cosa que distraer a núcleos de población con espejismos materiales que nunca llegan), b) que debemos promover la necesidad de activarnos políticamente, c) que es perentorio “ajustarnos psicológicamente” para luchar por nuestros derechos ciudadanos y civiles, d) que debemos dejar el temor que nos cohíbe a un lado, e) que debemos ejercer nuestro derecho a expresarnos con libertad y de forma pública planteando nuestro desacuerdo con todo aquello con lo que no coincidamos.



Reitero finalmente, que en nuestras manos está el asumir el rol de levantarnos entre tantas cenizas patrias cargadas de temores y miedos porque ciertamente “somos dueños de nuestro propio destino”, o como dijera el gran poeta trágico griego Eurípides (480-406 a JC): “La tormenta siempre termina por amainar, pues los vientos no siempre soplan del mismo lado y con igual fuerza”.

Así de simple.