Todo tiene su final

Pancho Aguilarte

Desde Barcelona.- Ya casi a tres meses desde que la oposición llamara a protestas, trancazos, plantones y resistencia pacífica. Con 80 muertes, en su mayoría jóvenes estudiantes, profesionales y menores de edad muchos de ellos, dos mil quinientos heridos y más de 250 detenidos, prisioneros y procesados transcurre este 2017, año que vaticinamos a finales del pasado 2016 como clave, presagioso de grandes acontecimientos nacionales, regionales y mundiales.

No sabemos cuándo ni cómo terminará esta tragedia que se inició por allá por 1998, con antecedentes de 1989 y 1992. De lo que sí podemos estar seguros cuando volteamos hacia atrás es de que hemos avanzado muchísimo en la búsqueda de la libertad y la democracia, aunque el régimen pretenda estar más sólido que nunca. Cada vez son menos, y con menor cualidad. Están reducidos a no más de diez voceros, saque la cuenta y vea: Maduro, Cabello, El Aissami, Jaua, Reverol, los hermanitos Rodríguez y zigzagueantes Tarek William Saab, Aristóbulo y Padrino López. Han perdido y seguirán perdiendo apoyo.

Varios diputados de la AN preparan sus maletas. Lo más probable es que creen una nueva fracción disidente del régimen. La fiscal les dijo adiós en un derroche de apego a la Constitución y las leyes, uno que otro funcionario y muchos dirigentes que reclaman por la actitud del gobierno de desconocer la ley y la Carta Magna.

El Gobierno se ha colocado al margen de la ley, lo cual lo convierte en autor contumaz de delitos graves que decretarían su final. Solo el apoyo incondicional de las Fuerzas Armadas los mantiene, pero, ¿hasta cuándo? He allí el meollo del asunto. Han inventado la convocatoria a una Asamblea Constituyente, ilegal y fuera del marco constitucional que les permita repetir la hazaña de los hermanos Castro en Cuba. Lo que ha decretado su final y como un paciente terminal, en espera de que cesen sus funciones vitales. Cada día que pasa es uno menos para el gobierno y uno más hacia el rescate de la democracia y la libertad. No me cabe la menor duda de que esta lucha que estamos dando tiene un trasfondo espiritual y todos sabemos de qué lado está el bien y quiénes apuestan a la oscuridad. Cerca está el día de la liberación, no en vano han caído esos ángeles de la mano criminal de los GNB y los PNB.

Ellos estarán al frente del día D para mostrarnos el camino y conducirnos al triunfo de la mano de nuestro señor Jesucristo. Ese día se huele, se siente, es inevitable. Todo tiene su final.