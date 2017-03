Transitando el camino de la redención

Antonio Ricóveri

Desde Puerto La Cruz.- El gobierno está ciertamente entrampado en un espiral de desespero, producto de su propia inoperancia, corrupción y negligencia que pone en evidencia su propia desdicha. Puntualicemos:

1.- Está consciente de su propia fragilidad. 2.- Se sabe perdido y sin brújula. 3.-Ya no tiene pueblo (salvo los tarifados, los chantajeables y algunos ingenuos). 4.-Ya no cuenta con un líder carismático. 5.- Le resulta insostenible la enorme presión internacional que tiene. 6.- Ya no sabe cómo ocultar sus luchas intestinas (que cada día son más notorias). 7.- La crisis, en todos los órdenes y ámbitos, hace mucho que se les fue de las manos. 8.- Y su careta de “institucionalidad” hace raaato que rodó aparatosamente con el errático accionar del Concejo Nacional Electoral (CNE) y el proceder nefasto del Tribunal Supremo de (in) Justicia (TSJ).

¿Y qué le queda entonces? Bueno, reprimir, mentir, manipular, desinformar, confundir, inculpar, amenazar, perseguir… Y al mejor estilo del barbarazo: “Tratar de acabar con todo”.

Pero a pesar de eso, soy de los que prefiere ver “el vaso medio lleno y no medio vacío”, pues se trata de evaluar entonces lo que tenemos a favor como pueblo y no en contra.

Se trata de contabilizar nuestras reservas morales y no cuántos corruptos o mafiosos nos acechan. Se trata de creer en la Venezuela posible y no en este pérfido lar que nos legó el finado.

Y aunque el panorama nacional pareciera lucir desolador, porque la incertidumbre, impotencia y desesperanza nos “arrugan” a diario el corazón, yo escojo concentrarme en el futuro promisor que indudablemente tiene nuestro país. En la inmensa cantidad de recursos que aún poseemos. En ese infinito caudal humano que sigue trabajando diariamente por el bienestar de todos. En esa Venezuela que sigue palpitando…

Hablamos pues, de un futuro que ciertamente depende de nosotros mismos, de cómo hagamos las cosas de ahora en adelante, del compromiso que asumamos, de la cuota de sacrificio que estemos dispuestos a ofrendar. De lo importante que es no desatender nuestros proyectos del futuro.

De lo impostergable que resulta concentrarnos en la enorme cantidad de tareas que tendremos que asumir para rescatar nuestra patria.

En lo necesario, que es organizarnos, planificarnos y articularnos desde ya para lo que viene... Para ese período de recuperación nacional donde tendremos que superar pruebas y extender un poco más nuestra racha de sacrificios, pero totalmente justificada.

Pero para que esto funcione debemos repetir hasta el cansancio que nuestra Venezuela no está acabada. Que aquella Venezuela que era más bonita, más próspera, y más humana, simplemente está extraviada, y que se la tendremos que arrebatar a estos espectros del averno que hoy nos gobiernan.

A estos descendientes del chacal y la hiena. A estos cultores de la ignominia y de tantas orgías de poder, miseria y hambre… Pero con la conciencia y claridad que tendremos también para derribar muchos ídolos del mal, muchas imágenes de odio y división, para erigir en su lugar símbolos de unidad, reencuentro y reconciliación.

Finalmente, amigo lector, tengamos la convicción de que esto va a ocurrir, de que está en nuestro ADN que esto ocurra, porque, si a ver vamos, cuando 80% de un país clama (a los cuatro vientos y con voz estentórea) un cambio de rumbo, esto sólo indica que ya hemos empezado a transitar el camino de nuestra recuperación… De nuestra redención.

Así de simple.