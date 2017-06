Un tesoro para todos los pobres

05:15 AM Hoy, día de Pentecostés, vamos a celebrar la venida del Espíritu Santo sobre los compañeros de Jesús, y en pleno corazón de los barrios de Petare, vamos a inaugurar una capilla

Desde Caracas.- No parecía el momento oportuno. En medio de nuestros malestares físicos y espirituales; empapados por la tristeza; en medio de la escasez general, ¿cómo invitar a la fiesta? Pero precisamente por todo lo triste, hemos querido hacer la fiesta, juntos. Nuestra Fundación lleva esa bella palabra: “Juntos, como hermanos”. Como minúsculo esfuerzo, para que los odios y malos deseos no se instalen en nuestras vidas, vamos a inaugurar, no sólo la Fundación a carácter social, sino su capilla, bajo el doble patrocinio de San José y San Romero de América. San José: el humilde portador de la gracia de Dios en tiempos de Jesús. San Romero de América: el ilustre obispo mártir, defensor de los más pobres, fusilado a quemarropa mientras celebraba la misa. Un santo de nuestros tiempos americanos.

Hoy, día de Pentecostés, vamos a celebrar la venida del Espíritu Santo sobre los compañeros de Jesús, y en pleno corazón de los barrios de Petare, vamos a inaugurar una capilla. Pequeña, pero maravillosa. Tiene menos de 40 metros cuadrados. En ella tendremos verdaderos tesoros. Cuenta, si no: un Cristo tallado a mano por un artesano (con un solo ojo válido), campesino del páramo trujillano. Una mesa de altar de pura madera laqueada, ¡espléndida! Un tabernáculo de magnífico cedro, que invita a la admiración y la caricia; ambas cosas vienen también del páramo andino, pero de Mérida. Admiraremos la imagen de la Virgen de Coromoto, una bella india con su indiecito Jesús muy saludable, de vivísimos colores y frescura. Obra de dos jóvenes barloventeños de Petare. A la Virgen y su Hijo les suplicaremos por la paz en nuestro país. Y dejo de nombrar los “tesoros”, pues me falta el espacio. Pero vamos a tener también muebles de cuero repujado, para que cualquiera pueda entrar, descansar cómodamente instalado, hablar con Dios, cantar, llorar frente al Sagrario, protestar, suplicar, … Estaremos en casa de Dios, es decir, en casa nuestra. ¡Qué acogedora es, esta pequeña casa de Dios!

Se quiso que todo fuera noble, puro, destinado a hablar estéticamente de Dios, hecho a mano campesina, con sueldo decente, pero también con militancia de fe y amor… La belleza de un lugar es la primera palabra, discreta e invasora a la vez, que puede hablar humanamente del Dios hecho hombre. En esta humilde capilla situada en una cresta donde se cruzan seis barrios igualmente pobres, quisimos, pues, que todo fuera para Dios y para la alegría del hermano.

¡Feliz día de Pentecostés, hermano oriental de Petare! En cualquier momento vienes tú también a dejarte fascinar por la serenidad del Cristo trujillano en cruz.

*Sacerdote católico de Petare