Venezuela no aguanta más

Pancho Aguilarte

Barcelona.- Existe mucha duda en los ciudadanos, mucha preocupación por la actuación de la Asamblea Nacional o mejor dicho, por las materias que tiene que decidir.

Y aun cuando venezolanos de todas las tendencias, expertos juristas como los doctores Juan Carlos Sosa Azpúrua, Duque Corredor, Cecilia Sosa y Rosa Marmol León, políticos de renombre, profesionales, dirigentes estudiantiles, independientes, actores y muchísimos ciudadanos están solicitando que la Asamblea Nacional proceda de acuerdo a sus atribuciones y responsabilidades que le asigna la Constitución Nacional (Art.187): 1) Que destituya y nombre nuevas autoridades en el CNE y la Sala Constitucional del TSJ; 2) Denuncie y solicite las averiguaciones correspondientes ante la Fiscalía General de la República a los ciudadanos Nicolás Maduro Moros, presidente de la República; Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa; exdiputado Diosdado Cabello, directores nacionales y regionales de la Policía Nacional Bolivariana, generales responsables del componente de la Guardia Nacional en todos y cada uno de los estados donde han muerto a manos de guardias nacionales y policías ciudadanos venezolanos profesionales, estudiantes, damas, niños, etc.

Ah, ¿que no acatarán ni el Presidente de la República, ni los ministros, ni ninguno de los señalados las decisiones de la AN? Eso se sabe, pero ese no puede ser el argumento para evadir las responsabilidades que les son inherentes y para lo cual les dimos nuestros votos el 6 de diciembre de 2015.

Las decisiones hay que tomarlas y si ellos no se ponen a derecho, sumarán otro delito más (Desacato) a los tantos que han quedado evidenciados en declaraciones y actuaciones impresas, audiovisuales y por las redes sociales.

En estos días tuve la oportunidad de ver un documental sobre el levantamiento ciudadano de Ucrania, muy similar al nuestro pero a diferencia de ellos, nosotros tenemos una AN donde el número de diputados casi triplica a los que se identifican con el régimen, y a pesar de esta realidad, observamos con preocupación que el Poder Legislativo, el más soberano de todos, el que por ley debe ejercer el control sobre el Gobierno y la administración pública ( Art 187 CN), no está cumpliendo con sus obligaciones legales y constitucionales.

Pensamos que no lo hacen por dos motivos esenciales: uno, que no todos están de acuerdo con iniciar una investigación-acusación contra el alto gobierno y el alto mando militar; el otro, que nuestros diputados, que a la vez son los jefes de sus partidos políticos, no terminan de entender que NO ES MÁS IMPORTANTE ser candidato presidencial que la vida, la seguridad, la libertad y la paz de todos los venezolanos.

Hay que salir de este gobierno oprobioso y después vendrá el momento en que los venezolanos decidamos quién será nuestro candidato y nuestro Presidente. La AN está en deuda no sólo con los millones de venezolanos que los llevamos allí, sino con todo el país que reclama que esta tragedia termine ya, y que sea de manera pacífica y democrática y eso no lo puede lograr sino la Asamblea Nacional, ellos lo saben.

Cuando hablo de la AN me refiero al ente colegiado, al todo, al poder constitucional, porque menester es reconocer que parlamentarios individualmente están cumpliendo con su deber como diputados y como ciudadanos venezolanos, como son los casos de Juan Requesens, Freddy Guevara, Olivares, Paparoni, Pizarro, Delcy Solórzano, Richard Blanco, Julio Borges y así lo valoramos, pero es necesario evitar más derramamiento de sangre y la pérdida de vidas inocentes.