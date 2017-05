Y no se deja someter

Henry M. Cabello

Desde Puerto La Cruz.- Estaba tratando de salir de Lechería para ir al aeropuerto. Intenté tomar la Costanera, pero al llegar al punto entre Aventura Plaza y Guaica Real, me topé con una barricada. Nos bajamos para conversar con los manifestantes y tratar de que nos permitieran pasar. Lo que vi me sorprendió. Eran damas y caballeros ya cuarentones. Residentes de los alrededores. Educados y alertas, pero tranquilos. Un tanto nerviosos y alterados por la represión cercana. Uno que otro joven con la cara cubierta. Me mostraron la imposibilidad de remover la barricada, pero me dieron una opción posible a través de Santa Rosa o la abandonada urbanización Mar. Creo que ese urbanismo tiene unos 30 años inconcluso. Decidí conversar con ellos. Y ciertamente no son saqueadores, ni malandros, ni delincuentes. Son ciudadanos, como usted y como yo que decidieron que ya basta. No quieren escuchar llamados a diálogos, ni arreglos políticos. Simplemente ansían salir de esta pesadilla que les ha arruinado la vida. Entonces, quedándome con las ganas de unirme a ellos, tuve que regresar. Me encontré con cientos de vehículos pasando por una improvisada trocha, rumbo a Barcelona y muchísimos más tratando de llegar a Lechería. Había barricadas en la Costanera. Vecinos que tienen casi un año sin agua. Hartos de enfrentar dificultades y de ver impotentes sus familias divididas. No son políticos ni fichas de ninguna organización. Es la forma más pura y simple de protesta del pueblo.

En efecto, pongo atención y lo que escucho a mi alrededor, es el sonido de los cauchos y la prisa de una ambulancia que acude al último llamado. Es el ulular constante de sirenas, el tronar seco de disparos y las explosiones de las bombas. Se escuchan imprecaciones, gritos, quejidos, el crepitar de las llamas en escombros encendidos. Se escucha un ruido atronador de cacerolas por todas partes. Lo que veo a mi alrededor son hombres, mujeres, ancianos y niños, con rostros alertas que muestran una mezcla de temor, valentía y decisión. Detrás de las capuchas que esconden algunos de esos rostros, quizá exista un mercenario del gobierno, tratando de crear caos, confusión y anarquía. Pero la mayoría de ellos solo están actuando movidos por su deseo de hacer algo para terminar con esta pesadilla ya. Son desordenados, entusiastas, creativos y provocadores. No siguen dirección alguna. Su única y exclusiva orientación es salir de esta dictadura lo más pronto posible...¡y como sea! En sus caras alegres se avizora la victoria.

Me niego a considerarlos vándalos. Más bien me apena no estar entre ellos. Asumieron el 350 como su principal tarea. Por intermedio de alguien me entero que el Jefe del Zodi, del Redi, o de alguno de esos inventos militaristas de los esbirros de Castro, ha dado la orden de usar balas en lugar de perdigones. Dicen que cuando sus subalternos le preguntaron, respondió: ¡Plomo parejo contra esos guarimberos! No entendí esa decisión. Con dejarlos tranquilos cerrando las vías, bastaba. Pero, por si acaso, y confiando en la seriedad de la persona que me pasó el dato, decidí transmitirlo. Me angustiaba la suerte de esos muchachos en la calle. Ya sabía de los asesinados en Barinas. Algunos líderes con los que hablé me explicaron que decirles eso a los jóvenes, sería como desafiarlos. ¡Son anárquicos y no aceptan sugerencias! Eso me dejó pensativo y recordé, nuevamente, el coro de Los Miserables: “Canta el pueblo su canción, nada la puede detener, esta es la música del pueblo y no se deja someter...”.