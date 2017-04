Y seguir luchando

05:01 AM Solo que esa no es la intención del régimen. Buscan exactamente lo contrario. Como parte de un guión predeterminado en el Foro de Sao Paulo

Henry M. Cabello

Desde Puerto La Cruz.- Escribimos anticipadamente el lunes 10 de abril, de esta Semana Santa. Y muchas cosas vienen a la mente, confusas, atropelladas, por una vertiginosa sucesión de acontecimientos. Imágenes de periodistas, reporteros gráficos y ciudadanos armados con cámaras y celulares, siendo vapuleados inmisericordemente por trogloditas armados con garrotes y gases viles, mortifican la sensibilidad. Pero la paliza propinada a un joven en una calle de Chacao, el asesinato salvaje de otro muchacho en Montaña Alta, en los cerros mirandinos y la detención y golpiza a un joven músico también Chacao, entre miles de otras escenas, igualmente salvajes y detestables, a lo largo y ancho del país, confirman, con certeza absoluta, que estamos en presencia de una dictadura feroz.

Cuando esos esbirros ataviados como policías procedieron a gasear a los mismos bomberos que acudían a sofocar un incendio en el edificio donde funciona el comando de Henrique Capriles, el abuso subió de tono y se coronó, el propio Domingo de Ramos, cuando no conformes con nada de lo anterior, se atrevieron a bombardear a los propios palmeros de Chacao en procesión hacia la Iglesia, como lo han venido haciendo, en un recordatorio de la humildad de Nuestro Señor, que rubricaba su llamado al amor con su propio sacrificio.

Por eso hay que decirlo con palabras concretas. Estos salvajes se han dedicado durante tres lustros, a infiltrar las FFAA y policiales, con elementos adoctrinados no para controlar, sino para reprimir con saña y alevosía, y generar terror entre quienes se atreven a levantar un grito de protesta en contra de las calamidades que todos padecemos. No son policías, sino activistas armados.

Es terrorismo de Estado. El peor de todos los terrorismos. Así como Assad no duda en usar un arsenal de armas químicas para exterminar a sus propios conciudadanos, o los terroristas de ISIS y otros grupos similares, proceden a asesinar a docenas de cristianos dentro de sus iglesias, este criminal en Miraflores, con su pandilla de delincuentes empoderados y atrincherados, están haciendo exactamente lo mismo. Soledad Morillo Belloso, en un artículo del domingo 9, se preguntaba: ¿Qué pasaría si el gobierno simplemente dejara que los manifestantes siguieran su camino? Pues nada. Completarían su marcha y su protesta y allí quedaría todo. Los medios internacionales apenas recogerían la noticia como una más entre el montón. Los nacionales ya se sabe: silencio. Pero no habría escándalo ni sobresaltos.

Solo que esa no es la intención del régimen. Buscan exactamente lo contrario. Como parte de un guión predeterminado en el Foro de Sao Paulo, y cuidadosamente pulido en los laboratorios de La Habana, cierran las calles a las protestas y cierran los medios (¿Hegemonía comunicacional?), para que la verdad de su corrupta putrefacción no salga a flote. La idea es provocar que la indignación de la protesta se enfurezca y así poder gritarle al mundo que el gobierno está siendo atacado por “hordas violentas del imperialismo.” Es el arte maligno de convertir a víctimas en victimarios. Y frente a esa salvajada ninguno de nosotros se puede lavar las manos. Solo queda confiar en que el milagro de la resurrección nos inspire para no rendirnos. La verdad resplandecerá y la paz volverá a nuestras almas y nuestros hogares. Esa es la Palabra. Hay que tener fe. Y hay que luchar con fuerza. Debemos confiar ciegamente en que tenemos la razón de la verdad. Reforzar la unión y seguir luchando.