¿Y si la gesta de calle fracasa?

06:00 AM Me sigue llamando la atención la pasividad, el conformismo o la indiferencia que siguen imperando en el corazón de muchos de mis coterráneos

Antonio Ricóveri

Me sigue llamando la atención la pasividad, el conformismo o la indiferencia que siguen imperando en el corazón de muchos de mis coterráneos ante la más que evidente necesidad de apoyo para quienes, desde hace más de 25 días, plenan las calles y avenidas de esta tierra de gracia en repudio a la defenestración de nuestras libertades más elementales por parte de la satrapía que hoy nos gobierna.

Les pregunto entonces a quienes a estas alturas no han dado el menor apoyo, a quienes aún se “hacen los locos”, a esos que día a día viven criticando a la Mesa de la Unidad Democrática (Mud) pero que no aportan ni proponen, a esos que no arriesgan absolutamente nada, a los que señalan sin exponerse, a los que esperan que los que “están en la calle” les resuelvan su problema de país… A ellos les pregunto: ¿Qué acontecerá si quienes se mantienen luchando se cansan, desmayan o claudican en su empeño? ¿Qué le ocurrirá a usted y a su familia si no se logran los objetivos trazados?

Se los voy a resumir en “palabras de a centavo” (como dijera Conny Méndez): Sencillamente va a iniciarse una razzia descomunal contra los que piensan distinto, contra los que se quejan, contra los que critican, contra los que combaten este modelo comunista trasnochado… Hablamos pues, de un exterminio en puerta, de la radicalización del fanatismo marxista, del aumento de la represión, abusos, excesos y persecuciones. No puedo ser más directo.

Si quienes estamos en la calle protestando abandonamos nuestro empeño de recuperar la institucionalidad en el país, tenga la seguridad amigo lector, que irán con más fuerza contra los medios de comunicación, portales, redes sociales, hasta enmudecerlas, callarlas, o cerrarlas para siempre.

Si no logramos nuestros objetivos, quienes aquí vivimos no podremos salir, y quienes aspiren a regresar a luchar no podrán entrar.

Si naufragan nuestras aspiraciones, todas las empresas serán definitivamente confiscadas, se materializará el control de todos los factores de producción, y ahora sí será verdad que de no poseer “el carnet de la patria” usted no podrá adquirir alimentos, medicamentos, ropa, útiles escolares, o lo que sea.

Si nosotros no logramos restablecer el hilo constitucional, habrá desapariciones forzosas, se ilegalizarán los partidos políticos de la oposición venezolana, las elecciones serán una quimera, y podrá usted despedirse de su casa, carro o negocio porque desaparecerá la propiedad privada, pasando todo a ser manejado por el régimen.

Si nosotros abandonamos la calle, Venezuela en el muy corto plazo será un país aislado, controlado, reprimido y silenciado, donde ninguna opinión o presión internacional significará algo. Y por supuesto, dígale adiós a los tratados y acuerdos que el país firmó en el pasado… esos que garantizaban nuestro derecho a opinar, a estar informados, a ser libres.

Finalmente, amigo lector… Si nosotros no recuperamos la democracia, los que aquí vivimos seremos más que nunca sometidos, vejados, humillados, arruinados, martirizados… Porque a fin de cuentas, se perderá todo.

Pero para resistir, para aguantar la represión oficialista, necesitamos que usted se integre, que dé un paso al frente, que pierda el miedo… Si usted se suma, y nos convertimos en una abrumadora mayoría en la calle, tendremos alguna posibilidad de recuperar a Venezuela, si no, no.

Así de simple.