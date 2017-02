El alumbramiento de las tinieblas

Henry Cabello

Una idea, encerrada entre las hojas de un libro en un estante cualquiera, no es más que una idea presa. Un conjunto de palabras y frases encerradas en un cadalso. Una idea dentro de un libro es una prisionera de biblioteca.

Las ideas necesitan saltar de esa prisión de papel y explotar en mil gritos. Casi ingenuos, incontaminados. Gritos que quizá a algunos les parezcan como de jardín de infancia, pero que caerán en algún oído que realmente esté escuchando.

Una idea encerrada debe ser liberada para que salte al mundo y lo atropelle. Como cuando suena la hora del recreo en la escuela. El silencio de pronto desaparece para ser reemplazado por una alborotada algarabía. Cuando las ideas logran salir de su prisión, es como si se produjera un enorme estallido. Pero esa explosión no es como la de una bomba o un volcán. Se parece más a un terremoto. A un tsunami. Una idea se libera como una fuerza que entra en conflicto con otras ideas y fuerzas. Las dos se van aproximando como placas tectónicas, que se dirigen la una a la otra. El choque que se produce no es frontal, sino lateral o apenas se produce un roce por arriba o por debajo. Y todo es un movimiento poderoso que se produce sin ruidos, sin espectadores, sin testigos. Pero el proceso está allí, silente y escondido. Hasta que estalla.

La frase que todos conocemos: “A alguien se le ocurrió la idea de...” Es realmente una descripción del parto del mundo. Sígala usted con: “Frotar dos piedras una contra la otra...” y habrá nacido el fuego. Y siga por ese camino para ver el esplendor de la creación humana. Y no me atrevo a decir divina porque Dios no creo que tenga ideas. Él es la IDEA. Las ideas son como las dendritas de las neuronas. Si están aisladas no pasa nada. Puede que vivan, pero no producen. No se transforman. Se necesitan otras dendritas que entren en contacto con ellas para que se produzca el milagro de la creación. El hombre en sí mismo, no es más que una idea. Una imagen pobre y deslucida de la IDEA original. Pero idea, al fin y al cabo. Puede que contaminada con pasiones, con emociones, con sentimientos. Pero sigue siendo una idea.

Solo que se necesita el intercambio, la interacción con otras ideas, para que haya movimiento. Y eso nos regresa a la imagen de la idea encerrada. Está allí, aislada, esperando que alguien la descubra para que salte a la vida. Las fuerzas telúricas del pensamiento se van agitando en el subsuelo, ignoradas, hasta que se produce el estallido. El “Big Bang” del conocimiento. ¿Tendrían razón Platón y Sócrates? Podría ser que de tanto manosearla, la idea de la idea se haya deslucido y perdido su brillantez original. Que el mundo que conocemos no sea más que una copia un tanto desfigurada del mundo real. Y también podría ser que el conocimiento esté allí, esperando a ser descubierto mediante una especie de mayéutica que la haga parir: ser alumbrada. En otras palabras, ser rescatada de su prisión de letras para convertirse en algo más que la trasciende y la hace significativa, importante y productiva. Tal vez sea por eso que los tiranos les temen tanto. Tienen una idea aproximada de que las ideas pueden resultar peligrosas para la subsistencia de su ignorancia. Las ideas, al ser desconocidas, infunden temor. Ya se sabe que el principal miedo humano es a lo desconocido. De allí la importancia del parto de las ideas. Es el alumbramiento de las tinieblas.