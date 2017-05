La trampa de la anarquía

06:00 AM Soy de los que piensa que ciertamente el gobierno en su desespero, está en la procura de tratar de anarquizar, turbiar, nuestra cívica y democrática resistencia

Antonio Ricóveri

Soy de los que piensa que ciertamente el gobierno en su desespero (porque se siente “contra las cuerdas”), está en la procura de tratar de anarquizar, turbiar, nuestra cívica y democrática resistencia.

No en balde, tras 58 días de activismo de calle, de resistencia “estratégica”, de aguante y determinación ciudadana, no nos hemos quebrado, desalentado, desanimado y mucho menos aflojado, a pesar de la represión, persecución, intimidación, criminalización y satanización de nuestra gesta.

Por eso ahora el gobierno intenta profundizar la aplicación de aquel precepto del ideario propagandístico nazi de Joseph Goebbels. El denominado “Principio de la Renovación”:

“Hay que emitir constantemente informaciones (y desinformaciones) a un ritmo tal, que cuando el adversario responda o trate de aclarar lo planteado, ya el daño esté hecho. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de las informaciones engañosas”.

Es decir amigo lector, que ante el panorama de coherencia y unidad demostrada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en las últimas semanas, el régimen está llevando a cabo todo un plan de desinformación, de confusión, de anarquía mediática en las redes sociales, tras lo cual vienen apareciendo “cadenas anónimas” que llaman a promover el caos, invitaciones a actividades no programadas que nadie sabe quién es el responsable, sonidos “anónimos” que describen situaciones cruentas que nadie puede confirmar, o cuando no, campañas de calumnias contra la dirigencia opositora que los cataloga de vendidos, traidores, apátridas… Incluso, hasta han utilizado en sus convocatorias amañadas, símbolos de partidos miembros de la MUD para direccionar a gente de buena voluntad a acciones no cónsonas con la estrategia opositora.

El objetivo es claro… Restarle coherencia a la estrategia opositora, desmovilizar al ciudadano común a través del miedo y el terror que infunde la represión, maximizar la dispersión, la desconfianza, y al final de todo, exacerbar la desmoralización y la decepción para así debilitar la participación del ciudadano común.

El descaro, la insania, y la perversidad llega a su punto más cumbre cuando en el marco del desespero que ha llevado a muchas personas a activarse en las calles, “hordas coloradas” de hampones y bribones, se dan a la tarea de saquear, de dañar propiedad privada, de quemar cuanto les venga en gana, recordándonos a Robespierre y a su “reinado del terror” en la Francia del siglo XVII, porque tengamos en cuenta que el ejercicio del terror no es exclusivo de organizaciones terroristas… También los Estados ejercen el terror por medio de la represión de sus aparatos militares, a través de sus milicias y cuerpos de civiles armados, a través de sus medios de comunicación llenos de informaciones exageradas donde abunda el palabrerío violento o soez que describen escenarios fatalistas o enemigos imaginarios que ponen en zozobra a toda una ciudadanía, a todo un país.

Entendamos entonces, que la nuestra es una resistencia estratégica llena de determinación y persistencia, la cual no es cónsona con los saqueos, con las acciones destructivas, o con los excesos de los últimos días.

Finalmente amigo lector, no caigamos en la trampa de la anarquía, no creamos en escritos anónimos ni en sonidos de ultra tumba… Porque, a fin de cuentas, eso es lo que le conviene al régimen.

Así de simple.

Instagram: @antonioricoveri