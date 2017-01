Preguntas por respuestas

Miguel Aponte

Caracas.- Puede haber soluciones técnicas sin políticas y también, claro está, políticas sin visión; pero, ¿a dónde pueden llegar? ¿Qué esperar de ellas? ¿Cómo es una solución técnica sin política y una política sin visión? Pues serán soluciones vacías, desarticuladas; y políticas reformistas, sin perspectiva ni contexto, sin aliento ni largo plazo. Es lo que vemos a diario en todas las decisiones de “política pública” (las comillas indican que abusamos del lenguaje) que lleva a cabo el régimen de Maduro.

El asunto se complica porque una política ausente no evita “soluciones técnicas“, no las impide e incluso las genera, de la misma manera que el alcohol no impide al borracho caminar; que se tropiece, caiga o llegue adonde, de paso, no le conviene, no será la única consecuencia de su estado.

El borracho, por el contrario, se creerá perfectamente capaz no solamente de caminar, sino de correr, coser, bailar y cantar: es esta su desgracia... y la de aquellos que dependan de él.

Los políticos que crean que sin reflexión profunda y propuestas teóricas y políticas van a gobernar, llegaron tarde a la fiesta: Venezuela no da más. Que el régimen esté embarcado en la manipulación y fracase a diario, es bien conocido y arroja no pocas preguntas y perplejidades.

¿Cómo, si es así, es que se sostiene en el poder? ¿Cómo, haciendo todo mal, destruyendo tan activamente y sin pausa al país y derrumbándose a cada momento, sin embargo, sigue allí? ¿Qué pasa que parece que se asienta cuando en realidad está liquidado?

Pues lo que falta es que la oposición deje de hacerle la tarea! Que articule un hacer democrático y sea consistente, que se aleje del discurso mercantilista, miope, egoísta; y lo sustituya por una visión política y estratégica, pacífica pero firme, que no se deje bambolear, coherente, conjunta y decidida a gobernar, que sepa distinguir y no pierda el objetivo. Que no ceda cuando lo que tiene es que exigir lo que por ley y derecho constitucional ya tiene. ¿Qué parte no entienden?