¿Qué nos depara el 2017?

08:49 AM El 15 de diciembre del 2015 escribí un artículo que por respeto a mis lectores no lo reproduzco completamente, pero con sólo cambiarle el año sigue vigente

Williams Rodríguez

Desde Puerto La Cruz.- El 15 de diciembre del 2015 escribí un artículo que por respeto a mis lectores no lo reproduzco completamente, pero con sólo cambiarle el año, sorprendentemente está vigente casi en su totalidad para este nuevo año que viene y que nos espera con tanta incertidumbre para algunos.

En mi caso lo asumo como un año de grandes retos y desafíos, les reproduzco sólo un párrafo de mi artículo titulado: ”El primer trimestre del 2016”: Es claro que los gringos decidieron la estrategia de generar la mayor confrontación posible para salir del gobierno del camarada Presidente Nicolás Maduro lo mas rápido que se pueda, el que crea que Ramos Allup está haciendo algo por su propia cuenta, por su odio o sectarismo está absolutamente desubicado, el irrespeto con los cuadros de Simón Bolívar y de Chávez, así como la juramentación de los tres diputados de Amazonas, son sólo instrucciones imperiales que los lacayos cumplen inmediatamente, pronto tratarán de desmontar todas las leyes que establecieron el nuevo Estado de Justicia y de Derecho, tal como lo pidieron inicialmente Fedecámaras, Consecomercio y el FMI, mientras radicalizan el cerco económico del gobierno, bloqueando los recursos provenientes de los convenios internacionales principalmente para las Misiones de vivienda, educativas y la de alimentación; todo eso con el objetivo de agudizar la crisis y provocar el estallido social que termine por fracturar la unidad cívico militar y provocar la deseada salida del Presidente”.

Lo que ha tenido que soportar el pueblo venezolano no tiene precedentes en nuestra historia republicana, el brutal desabastecimiento, la grosera especulación, la descomunal inflación, el ataque certero a nuestra moneda, tal como devela la operación imperial con los billetes de Bs 100, el cerco financiero, los paracos y sus horrendos asesinatos, la guerra económica, la intromisión imperial en la OEA y ahora sus maniobras en el Mercosur. Definitivamente es un pueblo sabio, paciente y heroico, Chávez se sembró en su corazón, no sólo visibilizó a las grandes mayorías que la derecha siempre marginó y excluyó, sino que también la empoderó y avanzó sustancialmente en elevar su conciencia de clase, su compromiso con la Patria y en su unidad, sólo así podemos explicar porqué los planes imperiales para derrocar al Camarada Presidente Nicolás Maduro no han tenido éxito.

A esa traicionera, apátrida y fracasada oposición venezolana ya le ordenaron echar el resto en el primer trimestre del 2017, así como lo intentaron la semana pasada con sus jóvenes promoviendo los saqueos, eso mismo tratarán de hacer sólo que con más violencia y más desesperación, a los revolucionarios nos corresponde el papel de seguir profundizando la unificación de nuestro pueblo para este terrible escenario de confrontación y avanzar aceleradamente en las metas productivas, mejorar y consolidar los CLAP y preservar la unidad cívico militar.