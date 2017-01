Rugido de leones

05:00 AM No es con armas ni con miedo a la represión que se evita que los pueblos se rebelen en defensa de sus derechos. No lo era entonces y mucho menos ahora

Henry Cabello

Veo nuevamente el documental de Carlos Oteyza sobre la dictadura de Pérez Jiménez. En ese film, Enrique Aristeguieta cita a Rafael Caldera: “Es más fácil militarizar a los civiles que civilizar a los militares...” Otra: “En esa época se vivía sin libertades, con el silencio de las mayorías quizá cómplices o quizá víctimas del miedo...” También se afirma allí que los venezolanos bajo la bota militar: “Aprendimos a la fuerza o consintiendo en callar...” En cuanto a las legiones de inmigrantes que llegaron a nuestras tierras, huyendo de las miserias de la post-guerra en Europa, se afirma que ellos rápidamente aprendieron a “mantenerse a ajenos a tensiones políticas...” para evitar ser expulsados.



El telón de fondo de aquella tiranía, estaba plasmado en la necesidad que tenía USA de mantener a América libre de la influencia comunista de la URSS. Por esa razón consintieron en no solo tolerar, sino hasta en promover dictaduras de derechas que aseguraran un fuerte bloque contra el comunismo. Para los gringos era importante contener a los soviéticos y concentrarse en Asia y Europa. Fracasaron. Y ya sabemos por qué. Sencillamente no fueron ni eficaces ni eficientes en colaborar y asegurar que los gobiernos latinoamericanos emprendieran las acciones necesarias para erradicar la pobreza y garantizar igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos. Se conformaron con tolerar que las élites socioeconómicas de cada región aumentaran sus riquezas y privilegios. Quizá creerían que esas élites serían capaces por sí mismas y con sus ejércitos, de evitar una subversión de izquierdas que ya se avizoraba desde México hasta la Patagonia.



No es con armas ni con miedo a la represión que se evita que los pueblos se rebelen en defensa de sus derechos. No lo era entonces y mucho menos ahora cuando la gente tiende grandes redes de comunicación. Los abusos de los gobernantes pueden ser combatidos efectivamente si surgen liderazgos genuinos que sean capaces de encauzar los reclamos de los pueblos. Y esos liderazgos fueron apareciendo uno tras otro en todos estos países oprimidos por la miseria. La penetración propagandista de la URSS, a través de casas editoriales en México, Colombia y Argentina y hasta en Moscú, resultó más efectiva que el armamento militar. Y el punto culminante fue el triunfo de Fidel en Cuba, apoyado por amplios sectores no solo latinos sino norteamericanos. Tras una fachada más o menos sincera de los intelectuales y sectores progresistas, bullía el germen revolucionario. De modo que se sembró un ánimo antinorteamericano bajo el lema del antiimperialismo. De allá para acá todo es historia conocida.



Y hoy, los venezolanos, sometidos a una dictadura disfrazada, nos vemos enfrentados a la dolorosa coyuntura de someternos o rebelarnos. Pero ya no es cuestión de ideologías, sino de supervivencia. La enorme mayoría de nosotros no estamos interesados en debates políticos. Si nos convocan a elecciones con candidatos unitarios y tarjeta unitaria, volveremos a votar masivamente en contra de esta pandilla de delincuentes que se ha apoderado del gobierno. Y si nos llaman a la calle, allá iremos, siempre que nuestro liderazgo, sin distingo de partidos o banderas, encabece la manifestación. Y si no es así, pues tendremos que ingeniarnos para la resistencia civil organizada o no. Pero cada quién desde su trinchera. Lo que si no vamos a hacer es mantenernos en el silencio cómplice o temeroso de otras épocas. Vamos a convertir nuestros balidos de corderos en rugido de leones.