Tapita y tacón

Jesús Millán

Ya resulta prácticamente todo un cliché referirse “a la belleza de la mujer venezolana”. Algún descreído me dijo una vez, que mujeres bellas hay es en Nueva York, pero hasta los momentos me he declarado satisfecho admirando las espectaculares curvas venezolanas.

Por supuesto, el caso de la mujer venezolana es digno de destacar, dado el largo historial de tradiciones vernáculas que llevan implícito el sello de la belleza. Es que en Venezuela, para una mujer sentirse y ser bella es casi como una cruzada religiosa. Y no es que hablemos puramente del caso del simple atractivo físico; no señor, es algo más allá, casi que intrínseco a nuestra naturaleza nacional. Hasta el más inocente reinado escolar se puede convertir en una pelea a cuchillo entre aspirantes y barras, todo sea por alcanzar codiciosamente esa coronita falsa de cartón dorado que la designará como “la más bella” del maternal “B”.

De allí a pasar al circuito de la belleza, hay solo un paso. A partir de la primera participación, se empezarán a suceder en rápida sucesión los llamados a participar en los concursos que el ingenio, y la disponibilidad monetaria por supuesto, tengan a bien convocar entre la multitud de entusiastas muchachas en el que todas a una, lucharán por ceñirse la bendita banda y una corona, ahora sí, en material un poco más consistente, aunque siga siendo hecho en bisutería.

No entendía hasta qué punto era tan acendrado el afán de ser la más bella entre la población femenina, hasta que tuve la oportunidad de comprobarlo una vez en la persona de una asesora de sistemas que contrató la empresa donde trabajaba. Por esas cosas de la disponibilidad de horarios, nos tocó contratar sus servicios un fin de semana. Se nos presenta una chica cuyo principal distintivo era un vestuario que denotaba una elegancia enmarcada dentro de lo casual, sin desentonar en nada con el propósito profesional de la visita.

El detalle surge cuando al segundo día, sábado para más señas, a la chica tiene la mala suerte de ocurrirle el peor de los percances femeninos que quepa imaginar: se le rompió la tapita de uno de los tacones, cosa que un sábado en la tarde puede alcanzar proporciones de desastre. Ante la contingencia y el afán por corregir el problema, mi mente masculina solo atinaría a decirle “siendo fin de semana, lo mejor hubiera sido usar zapatos de goma”. A lo que la chica, haciendo acopio de toda esa fuerza y convencimiento propios de los espíritus ganados a una causa ancestral, me replica con dulzura: “Primero muerta que sencilla”.