Policías ultimaron a pescador en el barrio Fernández Padilla

Luis Antonio Quijada Ortiz, de 25 años, alias "el nene", resulto muerto al medirse con oficiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)

Eleida Briceño

Barcelona.- En un tiroteo registrado, a las 5:30 de la tarde de ayer, en el callejón Santa Lucia del sector Fernández Padilla de Barcelona resultó ultimado un pescador al presuntamente medirse a tiros con funcionarios de la Brigada Motorizada de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Las detonaciones alarmaron a los residentes de la barriada, quienes salieron de sus casas para ver qué ocurría.

Luis Antonio Quijada Ortiz, de 25 años, fue llevado en una patrulla hasta la emergencia del hospital Luis Razetti, donde ingresó pasadas las 6:00 pm. Murió cuando los médicos trataban de reanimarlo.

Voceros policiales manifestaron que Quijada Ortiz era conocido como “el nene” y, al parecer, era miembro de la banda “la gorda fela”, dedicados al robo y hurto de viviendas en la comunidad.

Comentaron que era buscado por los funcionarios nacionales, pues fue señalado por los vecinos como azote de la comunidad.

Dijeron que Quijada recibió a tiros a la comisión cuando fueron a buscarlo a su residencia.

Lo ajusticiaron

Familiares de la víctima rechazaron la versión del enfrentamiento. Señalaron que al muchacho se lo llevaron vivo y lo mataron camino al hospital.

Su esposa Bárbara Rincón precisó que los oficiales se metieron a la casa que compartían. “Disparaban y gritaban que si querían que no lo mataran que les dieran dinero”.

Comentó que su marido dormía en el cuarto cuando lo tirotearon. Según ella, lo sacaron de la casa y él podía caminar.

“Luis Antonio me decía que me fuera con él en la patrulla, porque los policías lo iban a matar”

Aseguró que los funcionarios no respetaron que en la casa había niños y que ella esta en avanzado estado de gestación. “A todos nos echaron tiros en los pies”.

La atribulada mujer precisó que a su marido le habían dado un tiro y “ ahora aparece sin vida en el hospital y con otros dos balazos en el tórax”.

Bárbara cree que le quitaron la vida por una equivocación, porque no le conoció enemigos ni tampoco era delincuente.