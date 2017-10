Bomberos no tenían agua para apagar incendio

María Alejandra Aguilera

Anaco.- La muerte de cuatro niños de 9, 8, 4 y un año, dos de ellos con discapacidad, consternó a los vecinos del sector Valle Lindo I de Anaco, quienes sobrecogidos comentaron que los pequeños quedaron atrapados en un rancho de zinc, que ardió en llamas, a eso de las 7:00 pm del pasado sábado.

Según relataron, los hermanitos no dejaban de pegar gritos llamando a su mamá, quien tiene seis meses de gestación, y habría salido a comprar una masa de maíz para preparar la cena.

Con indignación, contaron que no pudieron salvar la vida de los menores de edad porque la puerta de la vivienda estaba cerrada con una cadena y un candado; y las llamas impidieron que abrieran un boquete en las láminas.

Manifestaron su disgusto porque una comisión de los Bomberos se acercó, casi media hora después, en un camión cisterna que no tenía agua para apagar las llamas.

“Los niños se calcinaron porque no había agua para salvarlos”, expresaron.

La vecina María Perdomo no dejaba de llorar la muerte de los niños. “Esa pobre mujer es una madre soltera. Nadie del gobierno sabe lo que es tener que pasar hambre sin agua, no tenemos luz, no hubo manera de asistirlos”.

Se conoció que la madre de los pequeños fue detenida para las averiguaciones.

1 hora

después de haber ocurrido el incendio, el alcalde de Anaco, Marcos Ramos, ordenó una investigación. Los vecinos le gritaban que en el sector no hubo agua para apagar las llamas. Tienen más de tres años secos.