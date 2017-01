Elaboran jamón de conejo con bajo contenido de grasas

El embutido de conejo tiene un alto contenido de proteínas, uno bajo de grasas y propiedades para mantener saludable la flora intestinal, indicó el IPN, el mayor centro de estudios tecnológicos de México, en un comunicado.



"El contenido de proteínas del conejo es superior al de las carnes de cerdo, pollo y res; además de que su contenido de grasa y carbohidratos es casi nulo", dijo el IPN sobre el jamón fabricado por estudiantes de su Escuela Nacional de Ciencias Biológicas.



En México la producción de carne de conejo "es un negocio rentable" no obstante existir un bajo nivel de consumo "debido al desconocimiento de los beneficios que aporta a la salud", comentó el Politécnico.



En su fabricación los estudiantes no utilizaron ni féculas para aumentar su volumen ni aditivos por lo que el resultado ha sido "un jamón extrafino cuya calidad se nota al probarlo", destacó.



Al embutido se le añadió inulina, una fibra dietética soluble que ayuda a incrementar la fibra intestinal y a mantener saludable el aparato digestivo; el jamón no tiene conservadores y su ahumado permite conservarlo por tres semanas en refrigeración, indicó.



Los estudiantes se proponen instalar un criadero de conejos para iniciar formalmente la producción de este jamón, destacó el IPN.