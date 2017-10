Una técnica que embellece la mirada “pelo a pelo”

Noreykis Pino C.

Zona norte.- Las extensiones de pestañas son otra de las técnicas que se han popularizado en los últimos años en el mercado de la belleza. La idea es agrandar los ojos y conseguir una “mirada perfecta”. Kylie Jenner, Demi Lovato, Jennifer Lopez, Kim Kardashian y Megan Fox han sido algunas de las celebridades internacionales que han contribuido con esta moda.

Se trata de una técnica de “pelo por pelo” que pega las pestañas falsas con material de seda y fibra de algodón desde la base del párpado.

Bárbara González, propietaria del local Vkcejasperfect, ubicado en Puerto La Cruz, explica que esta tendencia es útil para personas que no tienen pestañas largas y espesas naturalmente.

Según la especialista, el tratamiento no es invasivo y dura entre una hora y media y dos horas, dependiendo de la cantidad de pelos a colocar. “El sistema no causa efectos secundarios, no arde, no pica y el resultado es notorio pero natural: como si estuvieras maquillada todo el tiempo”.

Sin embargo, considera que para lograr un resultado impecable, lo mejor es acudir a un centro de estética profesional.

Para la experta, esta nueva técnica contribuye al crecimiento de las pestañas naturales de la persona, puesto que al colocar las extensiones a medio milímetro de la raíz se activa el folículo piloso.

En cuanto a su durabilidad, González detalla que el ciclo de vida normal de las pestañas es de mes y medio, es decir, la base natural se cae y se renueva, por lo que se tiene que hacer un mantenimiento de las extensiones cada 15 o 20 días.

“En este caso, la técnica consiste en colocar nuevas extensiones de pestañas en aquellos huecos en los que se han caído por sí solas”.

Paso a paso

Katherine Torres, otra experta en este procedimiento, advirtió que durante las primeras 72 horas es importante que las extensiones se mantengan completamente secas, sin ningún contacto con el agua.

“Pasado ese tiempo la persona podrá lavarse la cara, tomar un baño, nadar... y hacer todo con normalidad. Aunque siempre es recomendable evitar el calor extremo, las vaporizaciones y los saunas”.

Ambas especialistas aconsejan no usar productos muy oleosos cerca del párpado, para que el pegamento no se ablande. También hay que peinarlas con un cepillo limpio y evitar a toda costa restregarse los ojos, para que no se caigan.

100 hebras

aproximadamente se colocan en cada ojo para lograr el efecto de una mirada “sensual y atractiva”. El tamaño, grosor y curvatura de las pestañas varían dependiendo de la persona y el resultado que busca.