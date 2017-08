Aronofsky, Ai Weiwei o Clooney, a por el León de Oro

EFE

Darren Aronofsky, George Clooney, Guillermo del Toro, Alexander Payne o Ai Weiwei son algunos de los directores que competirán por el León de Oro de la 74 Mostra de Venecia que comienza el 30 de agosto y homenajeará a Jane Fonda y Robert Redford.



"Downsizing", de Payne, con Matt Damon, Christoph Waltz y Kristen Wiig, será la encargada de abrir una edición con una cargada programación que cuenta con 21 películas en la sección oficial.



Y Damon estará en dos de ellas, ya que también es el protagonista de "Suburbicon", el nuevo trabajo de Clooney como director, en el que estará acompañado por Julianne Moore y Oscar Isaac.



Una historia que cuenta con un guión de los hermanos Coen y que supone la tercera participación en la competición de Clooney, que se llevó el premio a mejor guión en 2011 por "The Ides of March" ("Los idus de marzo").



También en competición Guillermo del Toro, con "The Shape Of Water" ("La forma del agua"), una historia de cuento y fantasía que, según dijo en la presentación de la programación el director del certamen, Alberto Barbera, es "la mejor película" del cineasta mexicano "de los últimos diez años".



Así como Darren Aronofsky, con "Mother!", una historia de terror protagonizada por Jennifer Lawrence y Javier Bardem, con la que el director estadounidense tratará de repetir el León de Oro que ya se llevó en 2008 por "The Wrestler" ("El luchador").



Otro cineasta que sabe lo que es llevarse el León de Oro a casa es el israelí Samuel Maoz, que lo ganó con "Lebanon" en 2009 y que ahora lo busca con "Foxtrot".



Por parte del país anfitrión competirá, entre otros, Paolo Virzi, con su primera producción en inglés, "The Leisure Seeker", protagonizada por Helen Mirren y Donald Sutherland.



También optarán al León los británicos Andrew Haigh ("Lean on Pete") y Martin McDonagh ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"), el japonés Hirokazu Kore-eda ("The Third Murder"), el tunecino Abdellatif Kechiche ("Mektoub, my love: canto uno"), y una única mujer, la china Vivian Qu con "Angels Wear White".



Así como los estadounidense Paul Schrader, con "First Reformed", que cuenta con Ethan Hawke y Amanda Seyfried, y el documentalista Frederick Wiseman, con su visión de la Biblioteca de Nueva York en "Ex Libris - The New York Public Library".



Un segundo documental es uno de los trabajos más esperados de la competición de este año, "Human Flow", firmado por el artista chino Ai Weiwei, y que se centra en la inmigración, el tema que más le preocupa y sobre el que gira toda su obra artística desde hace años.



Todos ellos participarán en una competición cuyos premios decidirá un jurado presidido por Annette Bening y que contará, entre otros, con el realizador mexicano Michel Franco o las actrices Rebecca Hall y Anna Mouglalis.



Pero fuera de competición se concentran algunos de los platos fuertes del festival, como un nuevo apartado dedicado a proyectos de realidad virtual o la versión en 3D del mítico vídeo de "Thriller", que John Landis dirigió para Michael Jackson en 1983.



Sin olvidar los documentales "My generation", en el que Michael Caine vuelve la mirada al Londres de los años sesenta, o "Jim & Andy: The Great Beyond. The Story of Jim Carrey, Andy Kaufman and Tony Clifton".



Otro de los largometrajes más esperados es "Victoria & Abdul", una historia de época protagonizada por Judi Dench como la reina Victoria y dirigida por Stephen Frears, que recibirá el premio "Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker" de esta edición.



Además de "Outrage Coda", del japonés Takeshi Kitano, que será el filme que cerrará un festival en el que el León de Oro de honor se desdobla para premiar las carreras de dos grandes mitos del cine: Robert Redford y Jane Fonda.



La actriz es, en palabras de Barbera, "una de las mayores protagonistas de la escena cinematográfica internacional" que "ha demostrado una incesante capacidad de reinventarse", mientras que de Redford destacó que es un "narrador excepcional" y un "actor instintivo y al mismo tiempo reflexivo".



Serán sin duda los grandes protagonistas de una edición en la que se espera en la pequeña isla del Lido de Venecia a rostros tan conocidos como los de Javier Bardem, Penélope Cruz, Michelle Pfeiffer, Octavia Spencer, Frances McDormand, Woody Harrelson, Charlotte Rampling, Patrick Bruel, Isabelle Huppert, Sienna Miller, Alec Baldwin o Don Johnson.