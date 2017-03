Brad Pitt y Angelina Jolie se encontraron en Camboya

07:43 AM Los hijos de la ex pareja se fueron del país asiático para pasar tiempo con su padre en Los Ángeles

Camboya.- Mientras Angelina Jolie estuvo en pleno rodaje de First They Killed My Father, el último proyecto como directora, exclusivo para Netflix, Brad Pitt se acercó hasta Camboya para compartir tiempo con sus hijos y su ex.

En la página web del diario Notitarde citan a Infobae, una fuente de E! New, la cual reveló que Pitt viajó a Camboya y que Shiloh, Maddox, Knox, Vivienne, Zahara y Pax pasaron tiempo con ambos. "Durante toda la producción y filmación, y en su viaje de prensa más reciente, Brad llegó a Camboya en secreto para estar con los niños", dijo el informante el citado medio".

Además, otra fuente indicó que "algunos o todos" los hijos de la ex pareja se fueron del país asiático para pasar tiempo con su padre en Los Ángeles.

En una entrevista reciente con la BBC, Jolie habló por primera vez sobre su ruptura matrimonial: "Somos y siempre seremos una familia. Estoy intentando encontrar una manera de que esto de alguna manera nos haga más fuertes y más cercanos. Mi prioridad son mis hijos, nuestros hijos".