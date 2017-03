Director venezolano presentó "El Inca" en el Festival de Cine de Miami

Redacción Web / EFE

EE.UU.- Ayer, el venezolano Ignacio Castillo Cottin, presentó en el Festival de Cine de Miami su película “El Inca”, que no se ha podido ver en las salas de cine venezolanas por una orden judicial.



Cottin afirmó durante una entrevista con EFE, que quien vaya a verla solo porque cree que es crítica con el chavismo va a salir “decepcionado”. “El Inca” no busca enfrentarse al Gobierno, solo busca contar la “trágica historia de amor” del boxeador Edwin “El Inca” Valero (1981-2010), quien se suicidó horas después de que su mujer, Jennifer Viera, fuese encontrada sin vida, señaló el director.



La relación de Valero con el chavismo hizo que la sospecha se cerniera sobre la decisión de un juez de aceptar un recurso de amparo de la familia del púgil para impedir que el filme fuese exhibido, con el argumento de que atentaba contra su honor y vida privada.



Castillo consideró que esa decisión, tomada en diciembre de 2016, fue “un acto de censura” que puede sentar un precedente de “consecuencias terribles” en su país.



A pesar de que el público venezolano no ha podido disfrutar del filme, la película protagonizada por Alexander Leterni y Scarlett Jaime llegará a Miami y se exhibirá con otras tres producciones de factura nacional.



Castillo Cottin destacó la dificultad de hacer cine en un país donde hay dificultades socioeconómicas y resaltó que la inflación “avasalla” a Venezuela e indicó que, a pesar de que hace un año la escasez de alimentos era peor, conseguir comida sigue siendo complicado y no ve una solución a corto plazo.