Disney canta y baila a México en la feria D23 con "Coco"

EFE

Con canciones de mariachi a pleno pulmón y coloridos bailes por bandera, Disney se rindió hoy a la riqueza de la culturamexicana en la feria D23, en la que la presentación sobre sus nuevos proyectos de animación tuvo como joya destacada su inminente filme sobre el Día de Muertos "Coco".



Esta película, que llegará a los cines el próximo 22 de noviembre, cerró por todo lo alto el acto más destacado de la primera jornada de la D23, la convención organizada por Disney en la ciudad californiana de Anaheim y que hasta el domingo servirá para mostrar algunos aperitivos de las próximas aventuras fílmicas de Marvel, la saga "Star Wars" o Pixar.



El consejero delegado de Pixar y Walt Disney Animation Studios, John Lasseter, fue el maestro de ceremonias de una presentación en la que, junto a "Coco", los fans pudieron saber algo más de "Toy Story 4", "Incredibles 2", "Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2" o un cortometraje derivado de "Frozen".



"Esperen a ver 'Coco'. Es impresionante, hermosa e increíblemente emotiva", aseguró Lasseter antes de enseñar al público dos adelantos exclusivos de la película que cuenta, en su versión original, con las voces de estrellas latinas como Gael García Bernal o Edward James Olmos.



En esos pequeños pero suculentos fragmentos se pudo ver a Miguel, un joven apasionado de la música, viajar por error a la "Tierra de los Muertos" mientras por la pantalla desfilaban "La Catrina", flores de cempasúchil o alebrijes, entre otros claros homenajes de "Coco" a la tradición mexicana.



Los directores del largometraje, Adrián Molina y Lee Unkrich, también pasaron por la D23 y destacaron lo importante que será en "Coco" la música, para la cual han contado con el asesoramiento de Camilo Lara del Instituto Mexicano del Sonido.



Y para dar prueba de ese amor por la música de "Coco", los actores Benjamin Bratt y Anthony Gonzalez, las voces de Ernesto de la Cruz y Miguel en la cinta respectivamente, tomaron el escenario para cantar en directo el tema original del filme "Remember Me" acompañados por más de 150 artistas entre músicos de mariachi y bailarines.



Antes de que la D23 se inundara de sabores y sonidos mexicanos, Disney desveló detalles y algunas imágenes de "Incredibles 2" con parte de sus actores de doblaje como Holly Hunter o Samuel L. Jackson.



"Lo que separa a 'Incredibles' de otros filmes de superhéroes es que es una historia sobre una familia que por casualidad tiene poderes", dijo Lasseter sobre una película que llegará a los cines en junio de 2018.



De "Toy Story 4", que se estrenará en junio de 2019, no hubo ninguna imagen, pero sí se anunció que Josh Cooley será el único responsable del filme cuando con anterioridad iba a ser codirector junto a Lasseter.



Asimismo, la secuela de "Wreck-It Ralph" llevará a sus personajes de los videojuegos arcade al mundo de internet.



Uno de los clips de este filme desató las carcajadas del público de la D23 al mostrar a princesas de Disney como Blancanieves, Bella, Pocahontas o Ariel cuestionando, de forma paródica y autorreferencial, sus propios estereotipos.



Además, esta escena dio pie a que Disney rindiera un homenaje conjunto sobre las tablas a un "all-star" del doblaje: las actrices que prestaron su voz a las protagonistas femeninas de "The Little Mermaid" (1989), "Beauty and the Beast" (1991), "Aladdin" (1992), "Pocahontas" (1995), "Tangled" (2010), "Wreck-It Ralph" (2012), "Brave" (2012) "Frozen" (2013) y "Moana" (2016).



Por otro lado, Disney anunció un cortometraje sobre "Frozen" titulado "Olaf's Frozen Adventure", que fue presentado con Josh Gad cantando en directo; así como un proyecto todavía sin título acerca de una pareja de hermanos que buscan sus orígenes familiares en un mundo de fantasía poblado por elfos, trolls y unicornios.



La feria D23, estratégicamente colocada justo una semana antes de la Comic-Con de San Diego, permitirá a Disney exhibir su poderío actual en la industria audiovisual gracias a sus éxitos con Pixar, Marvel o Lucasfilm.



"No hay ninguna compañía como esta en el mundo", aseguró hoy el presidente de Walt Disney Studios, Alan Horn.



Más allá de las noticias de nuevos filmes que dé la D23, la feria es desde hoy y hasta el domingo el punto de encuentro para miles de fans de Disney, muchos de ellos disfrazados para el evento como el capitán Jack Sparrow de "Pirates of the Caribbean" o de princesas como Cenicienta y Mulán.



Estos días los pasillos del Centro de Convenciones de Anaheim son también el mercadillo soñado para cualquier fan: cuadros y pósters, tazas, figuras de personajes, relojes y hasta joyas personalizadas que reflejan la magia que arrastra Disney, pero también el enorme negocio de oro que genera la compañía con cada paso que da.