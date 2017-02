Los Óscar incluyeron imagen de productora viva en recuerdo a los fallecidos

EFE

Los Ángeles.- La Academia de Hollywood, en la noche que pasará a la historia por el fiasco a la hora de anunciar el Premio Óscar a la mejor película, también metió la pata durante el segmento en recuerdo a los fallecidos de la industria, en el que incluyó la imagen da una productora australiana aún viva.



Según informa hoy la edición digital de la revista Variety, la institución quiso recordar este domingo la figura de Janet Patterson, una diseñadora australiana cuatro veces nominada al Óscar ("The Piano", "Portrait of a Lady", "Oscar and Lucinda" y "Bright Star") que falleció en octubre de 2015, pero para ello se utilizó la fotografía de Jan Chapman, una productora australiana aún con vida.



"Me quedé devastada por el uso de mi imagen en lugar de la de mi gran amiga y frecuente colaboradora Janet Patterson", indicó Chapman a Variety en un correo electrónico.



"Hablé con su agencia para revisar la fotografía que iban a usar al respecto y entiendo que les habían dicho que la Academia se ocupaba. Janet era una gran belleza, cuatro veces nominada y es muy decepcionante que no se impidiera este error", añadió.



"Yo estoy viva, me encuentro bien y sigo ejerciendo como productora", subrayó Chapman, una de las productoras más famosas en Australia gracias a trabajos como "Lantana", "Holy Smoke" y "The Last Days of Chez Nous", entre otros.



Chapman estuvo casada con el cineasta Philip Noyce en la década de 1970.



Patterson y Chapman trabajaron juntas en "The Piano".



En el montaje dedicado a los artistas fallecidos de la industria faltaron menciones a nombres relevantes como los de Garry Shandling o Florence Henderson. El nombre de Bill Paxton, fallecido este domingo, tampoco fue incorporado, aunque la presentadora del segmento, Jennifer Aniston, lo recordó durante su discurso.