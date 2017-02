Los Óscar se preparan para una alfombra roja pasada por agua

EFE

Los Ángeles.- La Academia de Hollywood comenzó hoy la instalación de la alfombra roja por la que este domingo desfilarán algunas de las mayores celebridades del mundo, un despliegue que contará con una carpa especial para contener la fuerte lluvia que se espera en la 89 edición de los Óscar.



"No estamos preocupados, simplemente hay que estar preparados", dijo Joe Lewis a Efe, encargado de esa parte de la producción.



"Hay años en los que no hemos puesto la protección tan pronto, pero la decisión ahora se toma con mucha antelación y así no hay que reaccionar a última hora", agregó.



Las predicciones meteorológicas apuntan a una alta probabilidad de precipitaciones para el domingo.



"Hemos hecho muchos cambios para este año, y con suerte nadie se mojará", apuntó Lewis, que tiene a su cargo un equipo compuesto por una treintena de operarios.



"La carpa que tenemos en los Óscar es una estructura sin parangón en el mundo", añadió.



Hollywood sufre desde el domingo los clásicos cortes de tráfico alrededor del Teatro Dolby, donde se llevará a cabo la ceremonia, una cita que contará con una presencia extra de seguridad por parte del cuerpo de Policía de Los Ángeles (California), según anunció la Academia.



El bulevar de Hollywood, donde se ubica el Teatro Dolby (dentro del centro comercial Hollywood & Highland), ya luce las gradas para el público, las instalaciones dedicadas a acoger a los medios de comunicación acreditados para la ocasión y los pósters con el rostro de Jimmy Kimmel, el maestro de ceremonias, invitando a los espectadores a seguir en directo la gala a través de la cadena ABC.



Los curiosos que recorrían la zona hoy incluso pudieron ver cómo Justin Timberlake, nominado en la categoría de mejor canción original, grababa un vídeo de promoción para la cinta del domingo.



El musical "La La Land", de Damien Chazelle, parte como la gran favorita con sus 14 nominaciones, seguida por el drama independiente "Moonlight" y la cinta de ciencia ficción "Arrival", con ocho candidaturas, respectivamente.