María Gabriela de Faría será Eugenia Blanc en la película de Blue Level/Etiqueta Azul

Caracas.- La actriz venezolana María Gabriela de Faría llegó al país hace una semana, para participar en los preparativos del rodaje de la adaptación cinematográfica de Blue Label/Etiqueta azul de Eduardo Sánchez Rugeles, que dirigirá Alejandro Bellame.

Expresó que este proyecto tiene un peso mayor al que ha sentido con otros trabajos. En esta ocasión le dará vida al personaje de Eugenia Blanc, una de las protagonistas de la famosa novela del escritor venezolano. Apenas se supo que sería ella la encargada de ponerle rostro al personaje, surgieron las felicitaciones, pero también los comentarios de aquellos que consideran que sus grandes ojos claros no van con la imagen que se tiene de la protagonista que Sánchez Rugeles describió en la historia, publicada en 2010, que es uno de los best sellers de la literatura venezolana.

“Estoy preparada para recibir coñazos, porque además siempre me los dan. Ahora, con las redes sociales, donde uno coloca información, estás sujeto a recibir todo tipo de comentarios. Uno crea un cascarón y sabe que no puede gustarle a todo el mundo. Total, la única aprobación que me importa es la de Eduardo Sánchez Rugeles. Igualmente es una responsabilidad muy grande. Por eso no duermo”.

De Faría leyó la novela cuando tenía 21 años de edad. “Me pareció acertadísima la lectura que hace Eduardo de la juventud. Sentí que lo había escrito una chama. Hay que tener mucha intuición para mostrar toda esa información. Además, trata un tema que todo el mundo ha sentido, eso de querer dejar todo. En algún momento fui esa Eugenia y me encantó. Además, me pareció bellísimo el viaje que estos muchachos emprenden a Mérida”, dice la actriz, que desde hace cinco meses vive en Los Ángeles. Antes había estado en Colombia.

En la novela, Eugenia está desesperada por irse de Venezuela, pero para concretar sus planes necesita unos documentos. Inicia, entonces, un periplo con unos amigos para encontrar a su abuelo.