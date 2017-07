"Mi villano favorito 3" domina a placer la taquilla estadounidense

EFE

El filme animado "Mi villano favorito 3" dominó la taquilla estadounidense este fin de semana a gran distancia de sus inmediatos rivales, "Baby Driver" y "Transformers 5".



Según informó hoy el portal especializado Box Office Mojo, logró 75,4 millones de dólares en su estreno en la gran pantalla.



Esta recaudación en su lanzamiento es 10 millones de dólares menor que la obtenida por la segunda parte de esta serie de filmes, estrenada en 2013.



Dirigida por Pierre Coffin y Kyle Balda, esta cinta muestra cómo Gru (con la voz en la versión original de Steve Carell) conoce a su hermano perdido, Dru, y juntos combaten al supervillano Bratt, una antigua estrella infantil de la televisión caída en desgracia y que busca venganza contra Hollywood.



La película de acción "Baby Driver" sobrepasó las expectativas de los analistas y se anotó en su desembarco en los cines 21 millones de dólares.



"Baby Driver", del británico Edgar Wright, cuenta cómo un joven amante de la música y con gran talento para la conducción (Ansel Elgort) conoce a la chica de sus sueños (Lily James) mientras trabaja para unos criminales con los que debe cometer una serie de atracos antes de ser liberado de sus funciones.



"Transformers: The Last Knight" se colgó la medalla de bronce este fin de semana al sumar 17 millones de dólares para una recaudación acumulada en todo el mundo que ya asciende a 429,9 millones.



La cinta narra cómo, tras la desaparición de Optimus Prime, una nueva guerra entre los Transformers y los humanos amenaza con destruir el mundo.



El filme, el último de la saga dirigido por Michael Bay, cuenta en su reparto con Mark Wahlberg, Josh Duhamel, Anthony Hopkins e Isabela Moner.



Por su parte, "Wonder Woman" añadió 16,1 millones de dólares a un botín global desde su estreno que se sitúa en 708,4 millones.



La cinta, protagonizada por Gal Gadot y Chris Pine, cuenta el origen de la superheroína desde que era conocida simplemente como Diana, princesa de las Amazonas, hasta que se cruza con un piloto que le descubre el conflicto bélico que se está produciendo en el mundo y decide luchar en el bando aliado de la I Guerra Mundial.



Por último, el largometraje animado "Cars 3" recaudó 9,5 millones de dólares.



Esta tercera entrega de la saga de Pixar tiene como protagonista de nuevo al automóvil de carreras Lightning McQueen (con la voz de Owen Wilson en la versión original), esta vez ayudado por Cruz Ramírez (Cristela Alonzo), una entrenadora a la que recurre para tratar de volver a ser competitivo frente a los jóvenes talentos de la pista.