"Moonlight" ganó mejor película aunque "La La Land" fue anunciada como ganadora por "error"

Redacción

Puerto La Cruz.- Aunque en un principio se anunció a “La La Land” como mejor película en 89ª entrega de los Oscar, el presentador sorprendió al explicar que se trataba de una confusión y que el lauro correspondía en realidad a la cinta independiente “Moonlight”, una situación inédita que el comediante Jimmy Kimmel, animador de la gala, comparó con el Miss Universo celebrado en 2016.

Sin embargo, el musical resultó ser el más premiado de la noche, al llevarse las estatuillas de mejor fotografía, banda sonora, canción original, dirección —por el trabajo de Damien Chazelle, de 32 años— y actriz (Emma Stone).

Cassey Affleck (“Manchester by the sea”) se llevó el galardón al rol protagónico masculino.

Mahershala Alí (“Moonlight”) ganó en la categoría a mejor actor de reparto, mientras que en la versión femenina de ese renglón Viola Davis conquistó el primer Oscar de su carrera, por su interpretación en “Fences”.

“O.J.: Made in America”, escrito y dirigido por Ezra Edelman, recibió el lauro a mejor documental. En la ceremonia, que también contó con la música de Sting, la producción de Pixar “Zootopia” se impuso como la mejor película animada.

Esfuerzo técnico

En los renglones técnicos triunfaron “Suicide Squad” por su maquillaje y peinado y “]Fantastic Beasts and Where to Find Them” por su diseño de vestuario.

Los galardones a mejor edición y mezcla de sonido los ganaron “Arrival” y “Hacksaw Ridge”, respectivamente; este se impusó además en el rubro de edición fílmica.

El filme iraní “The Salesman” ganó el Oscar a mejor película de habla no inglesa, pero su director, Asghar Farhadi, no estuvo en el escenario para recibir el premio.

Farhadi decidió no acudir a la gala en protesta al decreto con el cual presidente de Estados Unidos, Donald Trump prohibió la entrada a ese país a refugiados e inmigrantes.

“Pongámosle un fin al derramamiento de sangre en Siria”, expresaron a su vez los representantes de la producción “The White Helmets”, al recibir el galardón a mejor corto documental.