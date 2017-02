Natalie Portman no asistirá a los Óscar debido a su embarazo

EFE

Los Ángeles.- La actriz Natalie Portman, nominada al Óscar a la mejor actriz por su trabajo en "Jackie" del cineasta chileno Pablo Larraín, no asistirá a la gala de entrega de los galardones de la Academia de Hollywood por el avanzado estado de su embarazo.



Según informó el medio especializado Variety, la ganadora de la estatuilla por "Cisne negro" (2010) tampoco pudo asistir ayer a los premios Spirit del cine independiente.



"Debido a mi embarazo, no puedo asistir a los premios Spirit y los Óscar. Me siento muy afortunada de ser homenajeada entre mis compañeros nominados y les deseo el fin de semana más hermoso", escribió Portman en un comunicado.



Se trata de la tercera nominación al Óscar para Portman después de "Cegados por el deseo" (2004) y "Cisne negro".



El filme "Jackie" muestra a Jackie Kennedy (Portman) durante el asesinato en Dallas de su esposo, el presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy, así como en la organización del funeral de Estado.



Portman está nominada a mejor actriz en los Óscar en una categoría en la que también figuran como candidatas Isabelle Huppert ("Elle"), Ruth Negga ("El matrimonio Loving"), Meryl Streep ("Florence Foster Jenkins") y Emma Stone ("La La Land"), la favorita a hacerse con la victoria.



La 89 edición de los Óscar se celebrará mañana en el teatro Dolby de Los Ángeles con Jimmy Kimmel como maestro de ceremonias y con el musical "La La Land" como máximo aspirante con catorce nominaciones.