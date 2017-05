"Netflix no supone una amenaza para el cine"

EFE

El cineasta franco-polaco Roman Polanski destacó hoy que plataformas como Netflix no suponen una amenaza para la industria cinematográfica, porque la principal razón por la que la audiencia va al cine, a su juicio, es para vivir una experiencia colectiva.



"La gente va no porque haya un mejor sonido, una mejor proyección o mejores asientos que en sus casas, sino porque pueden participar en una experiencia con el público que hay a su alrededor", indicó en conferencia de prensa tras haber presentado fuera de competición en el Festival de Cannes "D'après une histoire vraie".



El realizador, un habitual del certamen, añadió que esa voluntad de compartir algo nos es inherente como humanidad, "desde el teatro griego al circo romano o a un concierto".



"Me acuerdo de cuando los 'walkman' se hicieron populares. Había gente que decía que iba a ser el fin de los conciertos", destacó Polanski (París, 1933), que bromeó con que no es lo mismo ver películas como "Borat" solo en casa, que con un público que se ríe.



La polémica sobre Netflix en esta 70 edición de Cannes ha estallado por la participación en la competición de dos películas producidas por esa plataforma digital, "The Meyerowitz Stories" y "Okja", que no serán estrenadas en salas de cine.



Cannes anunció el pasado 10 de mayo que a partir del año próximo no tolerará la excepción que ha terminado aceptando en esta ocasión, y que todos los filmes que compitan tendrán que ser estrenados en salas comerciales francesas.