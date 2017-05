Película Tamara arrasó en premios Leonardo Da Vinci

Redacción

Puerto La Cruz.- La película Tamara ganó tres premios Leonardo Da Vinci en el Festival Internacional de Milán MIFF2017.

El film dirigido por Elia K. Schneider, producido por José Ramón Novoa y protagonizado por Luis Fernández se convirtió en la película que recibió más estatuillas en el certamen.

Schneider ganó en la categoría de Mejor Dirección. Superó a Eleanor Coppola (Paris can wait), Luong Dinh Dung (Father and Son), Mark de Cloe (Silk Road) Rajko Grlic (The Constitution).

Luis Fernández se adjudicó la categoría de Mejor Actor, donde se disputó el premio con Felix Shafer, Arnaud Viard, Gijs Blom, Igor Mirkurbanov, y Nebojsa Glogovac.

El venezolano Osvaldo Montes, por su parte, ganó en la categoría de Mejor Música.